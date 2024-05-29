https://ria.ru/20240529/volodin-1949199976.html
Володин рассказал о работе над проектом амнистии
Володин рассказал о работе над проектом амнистии - РИА Новости, 29.05.2024
Володин рассказал о работе над проектом амнистии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил РИА Новости, что работа над проектом амнистии идет по плану. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:40
2024-05-29T18:40
2024-05-29T18:40
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил РИА Новости, что работа над проектом амнистии идет по плану. "Замечательно идет. По плану идет", - сказал Володин РИА Новости, отвечая на вопрос, как продвигается работа депутатов над проектом амнистии.
https://ria.ru/20240131/amnistiya-1924491221.html
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вячеслав володин, политика
Вячеслав Володин, Политика
Володин рассказал о работе над проектом амнистии
Спикер Госдумы Володин: работа над проектом амнистии идет по плану