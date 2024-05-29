https://ria.ru/20240529/volodin-1949199976.html

Володин рассказал о работе над проектом амнистии

Володин рассказал о работе над проектом амнистии - РИА Новости, 29.05.2024

Володин рассказал о работе над проектом амнистии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил РИА Новости, что работа над проектом амнистии идет по плану. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:40

2024-05-29T18:40

2024-05-29T18:40

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил РИА Новости, что работа над проектом амнистии идет по плану. "Замечательно идет. По плану идет", - сказал Володин РИА Новости, отвечая на вопрос, как продвигается работа депутатов над проектом амнистии.

https://ria.ru/20240131/amnistiya-1924491221.html

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2024

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вячеслав володин, политика