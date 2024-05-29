https://ria.ru/20240529/volodin-1949129922.html

Володин поручил взять на контроль рост цен на авиаперелеты по России

Володин поручил взять на контроль рост цен на авиаперелеты по России - РИА Новости, 29.05.2024

Володин поручил взять на контроль рост цен на авиаперелеты по России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль вопрос роста цен на авиаперелеты внутри России, сообщила пресс-служба палаты парламента. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:30

2024-05-29T14:30

2024-05-29T14:30

политика

россия

вячеслав володин

александр жуков

госдума рф

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль вопрос роста цен на авиаперелеты внутри России, сообщила пресс-служба палаты парламента. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании поручил взять на контроль вопрос роста цен на авиаперелеты внутри России", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе рассказали, что спикер Госдумы поручил профильным комитетам обсудить эту тему с правительством РФ и авиаперевозчиками, координировать работу будет первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. "Билет на расстояние в часе лета стоит так, как будто бы лететь далеко", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20240527/aviabilety-1948544043.html

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политика, россия, вячеслав володин, александр жуков, госдума рф, общество