https://ria.ru/20240529/vodomety-1949230469.html

Полиция применила водометы на акции у посольства Израиля в Брюсселе

Полиция применила водометы на акции у посольства Израиля в Брюсселе - РИА Новости, 29.05.2024

Полиция применила водометы на акции у посольства Израиля в Брюсселе

Бельгийская полиция применила водометы и слезоточивый газ против участников студенческой акции у посольства Израиля в Брюсселе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T21:39

2024-05-29T21:39

2024-05-29T21:39

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рафах (провинция)

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Бельгийская полиция применила водометы и слезоточивый газ против участников студенческой акции у посольства Израиля в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости. Полицейские начали вытеснять протестующих после того, как они закидали стражей порядка камнями. Участники акции отступили от здания израильского посольства и продолжили протесты на соседних улицах. Полиция перекрыла автомобильное движение в районе дипмиссии. Ранее сотни студентов собрались на несогласованную акцию у посольства Израиля в Брюсселе, которое находится под усиленной охраной. Во вторник подобная акция также привела к столкновениям с полицией, которая применила против протестующих слезоточивый газ и водометы. Поводом для новых протестов стали удары Израиля по палаточному городку в палестинском Рафахе на юге сектора Газа, в результате которого погибли десятки человек. Удар был нанесен уже после того, как Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.

https://ria.ru/20240529/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240507/protest-1944538734.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция применила водометы и слезоточивый газ на акции у посольства Израиля в Брюсселе Брюссель 2024-05-29T21:39 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), брюссель, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году