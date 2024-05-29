https://ria.ru/20240529/vodomety-1949230469.html
Полиция применила водометы на акции у посольства Израиля в Брюсселе
Полиция применила водометы на акции у посольства Израиля в Брюсселе - РИА Новости, 29.05.2024
Полиция применила водометы на акции у посольства Израиля в Брюсселе
Бельгийская полиция применила водометы и слезоточивый газ против участников студенческой акции у посольства Израиля в Брюсселе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:39
2024-05-29T21:39
2024-05-29T21:39
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рафах (провинция)
брюссель
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Бельгийская полиция применила водометы и слезоточивый газ против участников студенческой акции у посольства Израиля в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости. Полицейские начали вытеснять протестующих после того, как они закидали стражей порядка камнями. Участники акции отступили от здания израильского посольства и продолжили протесты на соседних улицах. Полиция перекрыла автомобильное движение в районе дипмиссии. Ранее сотни студентов собрались на несогласованную акцию у посольства Израиля в Брюсселе, которое находится под усиленной охраной. Во вторник подобная акция также привела к столкновениям с полицией, которая применила против протестующих слезоточивый газ и водометы. Поводом для новых протестов стали удары Израиля по палаточному городку в палестинском Рафахе на юге сектора Газа, в результате которого погибли десятки человек. Удар был нанесен уже после того, как Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
https://ria.ru/20240529/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240507/protest-1944538734.html
израиль
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Полиция применила водометы и слезоточивый газ на акции у посольства Израиля в Брюсселе
Брюссель
2024-05-29T21:39
true
PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, рафах (провинция), брюссель, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Брюссель, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полиция применила водометы на акции у посольства Израиля в Брюсселе
Бельгийская полиция применила водометы против протестующих у посольства Израиля
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Бельгийская полиция применила водометы и слезоточивый газ против участников студенческой акции у посольства Израиля в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские начали вытеснять протестующих после того, как они закидали стражей порядка камнями.
Участники акции отступили от здания израильского посольства и продолжили протесты на соседних улицах. Полиция перекрыла автомобильное движение в районе дипмиссии.
Ранее сотни студентов собрались на несогласованную акцию у посольства Израиля в Брюсселе, которое находится под усиленной охраной.
Во вторник подобная акция также привела к столкновениям с полицией, которая применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.
Поводом для новых протестов стали удары Израиля по палаточному городку в палестинском Рафахе
на юге сектора Газа, в результате которого погибли десятки человек. Удар был нанесен уже после того, как Международный суд ООН
обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта
.