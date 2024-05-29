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Автосалон не может продать внедорожник арестованного замглавы Минобороны - РИА Новости, 29.05.2024
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06:02 29.05.2024 (обновлено: 06:10 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/vnedorozhnik-1949039834.html
Автосалон не может продать внедорожник арестованного замглавы Минобороны
Автосалон не может продать внедорожник арестованного замглавы Минобороны - РИА Новости, 29.05.2024
Автосалон не может продать внедорожник арестованного замглавы Минобороны
Автосалон не может продать внедорожник Chevrolet Suburban, который принадлежал обвиняемому во взяточничестве замминистра обороны Тимуру Иванову, из-за ареста,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T06:02
2024-05-29T06:10
происшествия
тимур иванов
chevrolet
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Автосалон не может продать внедорожник Chevrolet Suburban, который принадлежал обвиняемому во взяточничестве замминистра обороны Тимуру Иванову, из-за ареста, наложенного на автомобиль, выяснил корреспондент РИА Новости. Как рассказали РИА Новости в автосалоне, внедорожник очень сильно пострадал при ДТП - у него была завернута рама, однако изначально его планировали починить. Но из-за невозможности приобрести детали автосалон решил выкупить машину. В дальнейшем выяснилось, что ремонтировать внедорожник невыгодно, поэтому его выставили на продажу битым. "Потом выяснилось, что на эту машину наложено ограничение, мы пытаемся разобраться. Продавать мы ее не можем... У нас был покупатель, который был готов купить", - сказали в автосалоне. В начале мая корреспондент РИА Новости выяснил, что Chevrolet Suburban, который среди прочих ТС, принадлежавших Иванову, был переоформлен на его бывшую супругу, выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей после серьезной аварии. Перед продажей автомобиль был перерегистрирован, получен новый госномер. Прежний же бывшая супруга Иванова оставила себе. По данным интернет-ресурсов, стоимость аналогичных госномеров превышает 1,3 миллиона рублей. Также в начале мая суд арестовал принадлежавшие Иванову два люксовых автомобиля (в том числе Chevrolet Suburban) и мотоцикл. Кроме того, согласно сервису Avtoface, на обе машины и мотоцикл были наложены ограничения. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. По информации его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html
https://ria.ru/20240523/ivanov-1947792308.html
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происшествия, тимур иванов, chevrolet, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Chevrolet, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Автосалон не может продать внедорожник арестованного замглавы Минобороны

Автосалон не может продать внедорожник замглавы МО Иванова из-за ареста машины

© РИА НовостиВнедорожник, который принадлежал арестованному замминистра обороны Тимуру Иванову
Внедорожник, который принадлежал арестованному замминистра обороны Тимуру Иванову - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости
Внедорожник, который принадлежал арестованному замминистра обороны Тимуру Иванову
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Автосалон не может продать внедорожник Chevrolet Suburban, который принадлежал обвиняемому во взяточничестве замминистра обороны Тимуру Иванову, из-за ареста, наложенного на автомобиль, выяснил корреспондент РИА Новости.
Как рассказали РИА Новости в автосалоне, внедорожник очень сильно пострадал при ДТП - у него была завернута рама, однако изначально его планировали починить. Но из-за невозможности приобрести детали автосалон решил выкупить машину. В дальнейшем выяснилось, что ремонтировать внедорожник невыгодно, поэтому его выставили на продажу битым.
"Потом выяснилось, что на эту машину наложено ограничение, мы пытаемся разобраться. Продавать мы ее не можем... У нас был покупатель, который был готов купить", - сказали в автосалоне.
В начале мая корреспондент РИА Новости выяснил, что Chevrolet Suburban, который среди прочих ТС, принадлежавших Иванову, был переоформлен на его бывшую супругу, выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей после серьезной аварии. Перед продажей автомобиль был перерегистрирован, получен новый госномер. Прежний же бывшая супруга Иванова оставила себе. По данным интернет-ресурсов, стоимость аналогичных госномеров превышает 1,3 миллиона рублей.
Также в начале мая суд арестовал принадлежавшие Иванову два люксовых автомобиля (в том числе Chevrolet Suburban) и мотоцикл. Кроме того, согласно сервису Avtoface, на обе машины и мотоцикл были наложены ограничения.
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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15 мая, 07:11
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
По информации его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.
Мария Китаева - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила машины на других лиц
23 мая, 06:07
 
ПроисшествияТимур ИвановChevroletДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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