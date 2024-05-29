https://ria.ru/20240529/vnedorozhnik-1949039834.html

Автосалон не может продать внедорожник арестованного замглавы Минобороны

Автосалон не может продать внедорожник арестованного замглавы Минобороны - РИА Новости, 29.05.2024

Автосалон не может продать внедорожник арестованного замглавы Минобороны

Автосалон не может продать внедорожник Chevrolet Suburban, который принадлежал обвиняемому во взяточничестве замминистра обороны Тимуру Иванову, из-за ареста,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T06:02

2024-05-29T06:02

2024-05-29T06:10

происшествия

тимур иванов

chevrolet

дело замминистра обороны тимура иванова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949040275_0:225:1280:945_1920x0_80_0_0_d40e50591244ddfaecd9e9291045cd20.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Автосалон не может продать внедорожник Chevrolet Suburban, который принадлежал обвиняемому во взяточничестве замминистра обороны Тимуру Иванову, из-за ареста, наложенного на автомобиль, выяснил корреспондент РИА Новости. Как рассказали РИА Новости в автосалоне, внедорожник очень сильно пострадал при ДТП - у него была завернута рама, однако изначально его планировали починить. Но из-за невозможности приобрести детали автосалон решил выкупить машину. В дальнейшем выяснилось, что ремонтировать внедорожник невыгодно, поэтому его выставили на продажу битым. "Потом выяснилось, что на эту машину наложено ограничение, мы пытаемся разобраться. Продавать мы ее не можем... У нас был покупатель, который был готов купить", - сказали в автосалоне. В начале мая корреспондент РИА Новости выяснил, что Chevrolet Suburban, который среди прочих ТС, принадлежавших Иванову, был переоформлен на его бывшую супругу, выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей после серьезной аварии. Перед продажей автомобиль был перерегистрирован, получен новый госномер. Прежний же бывшая супруга Иванова оставила себе. По данным интернет-ресурсов, стоимость аналогичных госномеров превышает 1,3 миллиона рублей. Также в начале мая суд арестовал принадлежавшие Иванову два люксовых автомобиля (в том числе Chevrolet Suburban) и мотоцикл. Кроме того, согласно сервису Avtoface, на обе машины и мотоцикл были наложены ограничения. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. По информации его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.

https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html

https://ria.ru/20240523/ivanov-1947792308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тимур иванов, chevrolet, дело замминистра обороны тимура иванова