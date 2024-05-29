https://ria.ru/20240529/veteran-1949167814.html

Ветеран ВОВ из Дагестана встретится с Путиным

Ветеран ВОВ из Дагестана встретится с Путиным - РИА Новости, 29.05.2024

Ветеран ВОВ из Дагестана встретится с Путиным

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале сообщил, что столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков, недавно ставший Героем... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:30

2024-05-29T16:30

2024-05-29T17:20

общество

махачкала

россия

москва

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МАХАЧКАЛА, 29 мая - РИА Новости. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале сообщил, что столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков, недавно ставший Героем России, в ближайшее время встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным."Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков направляется в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным… Ветеран, который совсем недавно отметил свое 100-летие, сегодня готовится к знаковой встрече с президентом России", – написал Умавов в своем Telegram-канале.В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили РИА Новости, что ветеран уже улетел в Москву, а встреча "скорее всего, состоится завтра".В начале мая глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Садыков указом президента РФ удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240520/svo-1946703438.html

https://ria.ru/20240524/zvanie-1948244162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, махачкала, россия, москва