https://ria.ru/20240529/veteran-1949167814.html
Ветеран ВОВ из Дагестана встретится с Путиным
Ветеран ВОВ из Дагестана встретится с Путиным - РИА Новости, 29.05.2024
Ветеран ВОВ из Дагестана встретится с Путиным
Мэр Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале сообщил, что столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков, недавно ставший Героем... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:30
2024-05-29T16:30
2024-05-29T17:20
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МАХАЧКАЛА, 29 мая - РИА Новости. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале сообщил, что столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков, недавно ставший Героем России, в ближайшее время встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным."Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков направляется в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным… Ветеран, который совсем недавно отметил свое 100-летие, сегодня готовится к знаковой встрече с президентом России", – написал Умавов в своем Telegram-канале.В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили РИА Новости, что ветеран уже улетел в Москву, а встреча "скорее всего, состоится завтра".В начале мая глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Садыков указом президента РФ удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240520/svo-1946703438.html
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общество, махачкала, россия, москва
Общество, Махачкала, Россия, Москва
Ветеран ВОВ из Дагестана встретится с Путиным
Столетний ветеран Садыков из Дагестана встретится с Путиным
МАХАЧКАЛА, 29 мая - РИА Новости.
Мэр Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале
сообщил, что столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков, недавно ставший Героем России, в ближайшее время встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
"Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков направляется в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным… Ветеран, который совсем недавно отметил свое 100-летие, сегодня готовится к знаковой встрече с президентом России", – написал Умавов в своем Telegram-канале.
В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили РИА Новости, что ветеран уже улетел в Москву, а встреча "скорее всего, состоится завтра".
В начале мая глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Садыков указом президента РФ удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.