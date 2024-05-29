https://ria.ru/20240529/vengriya-1949164707.html

Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишут СМИ

Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2024

Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишут СМИ

Венгрия блокирует достижение странами ЕС договоренности, которая позволит начать переговоры о вступлении Украины в блок, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:18

2024-05-29T16:18

2024-05-29T16:18

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Венгрия блокирует достижение странами ЕС договоренности, которая позволит начать переговоры о вступлении Украины в блок, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее издание Politico сообщало, что ЕС намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии 25 июня. По данным агентства, послы стран ЕС 29 мая обсудили переговорные рамки для процесса вступления Украины и Молдавии, которые были предложены Еврокомиссией. "Венгрия продолжила блокировать решение", - говорится в публикации агентства. Как отмечают источники, Будапешт объясняет свои действия необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине. Блумберг считает, что достижение решения о переговорных рамках 29 мая маловероятно, вместо этого оно может быть принято в ходе неформальной встречи лидеров стран ЕС 17 июня. Однако, подчеркивает агентство, даже если переговоры начнутся, они займут годы. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231222/orban-1917364586.html

https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915133750.html

https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915360683.html

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в мире, украина, молдавия, венгрия, евросоюз, politico, еврокомиссия, санкции в отношении россии