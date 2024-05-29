Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции против Белоруссии
Сийярто: Венгрия не будет поддерживать решения, негативно влияющие на Белоруссию
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что при обсуждении санкций ЕС страна не будет поддерживать решения, которые негативно скажутся на отношениях с Белоруссией.
"В ходе дискуссии в ЕС о санкциях мы не будем поддерживать решения, которые будут негативно сказываться на Венгрии и ее экономике, интересах и будут отрицательно воздействовать на венгерско-белорусское сотрудничество", - сказал он на заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Минске.
"Наша решимость и наша точка зрения открыта и однозначна: во всех областях, которых не касаются санкции, Венгрия заинтересована в развитии сотрудничества. А для развития сотрудничества мы предоставим любую поддержу. Мы об этом говорим открыто, не скрываем ничего", - отметил Сийярто. Он также отметил интерес Венгрии к белорусскому опыту, полученному в ходе строительства Белорусской АЭС и прилегающей инфраструктуры в городе Островце Гродненской области.
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