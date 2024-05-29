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Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции против Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2024
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11:21 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/vengriya-1949080462.html
Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции против Белоруссии
Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции против Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2024
Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции против Белоруссии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что при обсуждении санкций ЕС страна не будет поддерживать решения, которые негативно скажутся на отношениях с... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:21
2024-05-29T11:21
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МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что при обсуждении санкций ЕС страна не будет поддерживать решения, которые негативно скажутся на отношениях с Белоруссией. "В ходе дискуссии в ЕС о санкциях мы не будем поддерживать решения, которые будут негативно сказываться на Венгрии и ее экономике, интересах и будут отрицательно воздействовать на венгерско-белорусское сотрудничество", - сказал он на заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Минске. "Наша решимость и наша точка зрения открыта и однозначна: во всех областях, которых не касаются санкции, Венгрия заинтересована в развитии сотрудничества. А для развития сотрудничества мы предоставим любую поддержу. Мы об этом говорим открыто, не скрываем ничего", - отметил Сийярто. Он также отметил интерес Венгрии к белорусскому опыту, полученному в ходе строительства Белорусской АЭС и прилегающей инфраструктуры в городе Островце Гродненской области.
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венгрия, белоруссия, минск, петер сийярто, евросоюз, белорусская аэс, пмэф-2024, в мире
Венгрия, Белоруссия, Минск, Петер Сийярто, Евросоюз, Белорусская АЭС, ПМЭФ-2024, В мире
Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции против Белоруссии

Сийярто: Венгрия не будет поддерживать решения, негативно влияющие на Белоруссию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что при обсуждении санкций ЕС страна не будет поддерживать решения, которые негативно скажутся на отношениях с Белоруссией.
"В ходе дискуссии в ЕС о санкциях мы не будем поддерживать решения, которые будут негативно сказываться на Венгрии и ее экономике, интересах и будут отрицательно воздействовать на венгерско-белорусское сотрудничество", - сказал он на заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Минске.
"Наша решимость и наша точка зрения открыта и однозначна: во всех областях, которых не касаются санкции, Венгрия заинтересована в развитии сотрудничества. А для развития сотрудничества мы предоставим любую поддержу. Мы об этом говорим открыто, не скрываем ничего", - отметил Сийярто. Он также отметил интерес Венгрии к белорусскому опыту, полученному в ходе строительства Белорусской АЭС и прилегающей инфраструктуры в городе Островце Гродненской области.
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ВенгрияБелоруссияМинскПетер СийяртоЕвросоюзБелорусская АЭСПМЭФ-2024В мире
 
 
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