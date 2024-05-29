Владелец британской Королевской почты одобрил ее продажу
Владелец британской Королевской почты одобрил ее продажу чешскому миллиардеру
© AP Photo / Alastair GrantПочтовый оператор Великобритании "Королевская почта"
© AP Photo / Alastair Grant
Почтовый оператор Великобритании "Королевская почта". Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совет директоров International Distribution Services (IDF), владеющей британской королевской почтой Royal Mail, одобрил предложение о поглощении от компании чешского миллиардера Даниэля Кретинского "EP Group", сообщает газета Guardian.
"Сделка по поглощению Royal Mail стала еще ближе после того, как ее владелец согласовал условия сделки на 3,57 миллиардов фунтов стерлингов по переходу контроля чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому", - сказано в статье.
Компания Кретинского уже владеет примерно 27% акций. Условия сделки предусматривают сохранение фиксированного тарифа почтовых переводов для клиентов на пять лет, сохранение базовых окладов и льгот для сотрудников на два года, недопущение изменений в брендинге или правах на владение Royal Mail на три года, а также сохранение налогового резидентства компании в Великобритании.
Вопрос об одобрении сделки будет вынесен на голосование на следующем собрании акционеров IDS в сентябре. Кроме того, сделка может быть заблокирована правительством на основании положений Закона о национальной безопасности и инвестициях, сказано в статье.
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