https://ria.ru/20240529/velikobritaniya-1949166619.html

Владелец британской Королевской почты одобрил ее продажу

Владелец британской Королевской почты одобрил ее продажу - РИА Новости, 29.05.2024

Владелец британской Королевской почты одобрил ее продажу

Совет директоров International Distribution Services (IDF), владеющей британской королевской почтой Royal Mail, одобрил предложение о поглощении от компании... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:25

2024-05-29T16:25

2024-05-29T16:28

экономика

великобритания

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совет директоров International Distribution Services (IDF), владеющей британской королевской почтой Royal Mail, одобрил предложение о поглощении от компании чешского миллиардера Даниэля Кретинского "EP Group", сообщает газета Guardian. "Сделка по поглощению Royal Mail стала еще ближе после того, как ее владелец согласовал условия сделки на 3,57 миллиардов фунтов стерлингов по переходу контроля чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому", - сказано в статье. Компания Кретинского уже владеет примерно 27% акций. Условия сделки предусматривают сохранение фиксированного тарифа почтовых переводов для клиентов на пять лет, сохранение базовых окладов и льгот для сотрудников на два года, недопущение изменений в брендинге или правах на владение Royal Mail на три года, а также сохранение налогового резидентства компании в Великобритании. Вопрос об одобрении сделки будет вынесен на голосование на следующем собрании акционеров IDS в сентябре. Кроме того, сделка может быть заблокирована правительством на основании положений Закона о национальной безопасности и инвестициях, сказано в статье.

https://rsport.ria.ru/20240214/manchester-1927380507.html

https://ria.ru/20231211/mesto-1915085796.html

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, великобритания