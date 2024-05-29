https://ria.ru/20240529/usilenie-1949191923.html

В НАТО изучают возможности усиления противовоздушной обороны

В НАТО изучают возможности усиления противовоздушной обороны - РИА Новости, 29.05.2024

В НАТО изучают возможности усиления противовоздушной обороны

США и союзники изучают возможности усиления противовоздушной обороны территории членов Североатлантического альянса, а также возможности поставок ПВО Украине,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:11

2024-05-29T18:11

2024-05-29T18:26

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США и союзники изучают возможности усиления противовоздушной обороны территории членов Североатлантического альянса, а также возможности поставок ПВО Украине, заявила на брифинге в среду постпред США при НАТО Джулианн Смит. "Мы изучаем ряд предложений по усилению противоракетной обороны территории НАТО и, вероятно, на саммите сможем сказать больше по этой теме", - сказала постпред США на брифинге в связи с предстоящей 30-31 мая неформальной министерской встречей членов альянса. В ней, как анонсировалось, примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен, а сама встреча станет важным этапом по подготовке предстоящего в июле в Вашингтоне саммита НАТО. Американский постпред также отметила, что члены блока "делают все возможное, чтобы определить дополнительные формы противовоздушной обороны, которые могут быть переданы Украине и доставлены в такие районы, как Харьков, Одесса и другие", - сказала она. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240529/rsmd-1949081834.html

https://ria.ru/20240529/nato-1949035369.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен, дмитрий песков, нато