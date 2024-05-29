Рейтинг@Mail.ru
Россия сохранит огневое превосходство над Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 29.05.2024 (обновлено: 17:59 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949188612.html
Россия сохранит огневое превосходство над Украиной, пишут СМИ
Россия сохранит огневое превосходство над Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2024
Россия сохранит огневое превосходство над Украиной, пишут СМИ
Россия, скорее всего, весь оставшийся год будет иметь огневое превосходство над Украиной, передает агентство Reuters со ссылкой на аналитиков. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:57
2024-05-29T17:59
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931930255_0:270:3150:2041_1920x0_80_0_0_2545d577fdd38227056de86ce140f333.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия, скорее всего, весь оставшийся год будет иметь огневое превосходство над Украиной, передает агентство Reuters со ссылкой на аналитиков. "Острая мировая нехватка артиллерийских снарядов означает, что Украина, скорее всего, в плане вооружения будет отставать от России до конца года", - говорится в сообщении агентства. При этом соотношение сил РФ и Украины в следующем году эксперты не обсуждают. Как напоминает Reuters, Украина планирует произвести миллионов FPV-дронов в этом году, однако украинские военные и командиры говорят, что число этих БПЛА нужно удвоить или даже утроить, чтобы устранить отставание от российских сил. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240529/mobilizatsiya-1949180521.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931930255_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b231f2d08515331edddb6e94deb8585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Россия сохранит огневое превосходство над Украиной, пишут СМИ

Reuters: Россия будет иметь огневое превосходство над Украиной до конца года

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия, скорее всего, весь оставшийся год будет иметь огневое превосходство над Украиной, передает агентство Reuters со ссылкой на аналитиков.
"Острая мировая нехватка артиллерийских снарядов означает, что Украина, скорее всего, в плане вооружения будет отставать от России до конца года", - говорится в сообщении агентства. При этом соотношение сил РФ и Украины в следующем году эксперты не обсуждают.
Как напоминает Reuters, Украина планирует произвести миллионов FPV-дронов в этом году, однако украинские военные и командиры говорят, что число этих БПЛА нужно удвоить или даже утроить, чтобы устранить отставание от российских сил.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
В ВСУ заявили, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала