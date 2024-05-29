Россия сохранит огневое превосходство над Украиной, пишут СМИ
Reuters: Россия будет иметь огневое превосходство над Украиной до конца года
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия, скорее всего, весь оставшийся год будет иметь огневое превосходство над Украиной, передает агентство Reuters со ссылкой на аналитиков.
"Острая мировая нехватка артиллерийских снарядов означает, что Украина, скорее всего, в плане вооружения будет отставать от России до конца года", - говорится в сообщении агентства. При этом соотношение сил РФ и Украины в следующем году эксперты не обсуждают.
Как напоминает Reuters, Украина планирует произвести миллионов FPV-дронов в этом году, однако украинские военные и командиры говорят, что число этих БПЛА нужно удвоить или даже утроить, чтобы устранить отставание от российских сил.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.