https://ria.ru/20240529/ukraina-1949181430.html

На Украине расследуют растрату средств, выделенных на возведение укреплений

На Украине расследуют растрату средств, выделенных на возведение укреплений - РИА Новости, 29.05.2024

На Украине расследуют растрату средств, выделенных на возведение укреплений

Украинские спецслужбы проводят проверки возможной растраты средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Киевской области, на фоне скандала РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:29

2024-05-29T17:29

2024-05-29T17:31

в мире

украина

харьковская область

киевская область

вооруженные силы рф

служба безопасности украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934296707_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82cf9b16df1cb5cb701504b8ef211258.jpg

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украинские спецслужбы проводят проверки возможной растраты средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Киевской области, на фоне скандала вокруг фортификационных линий в Харьковской области, сообщает в среду Киевская областная военная администрация. Госбюро расследований Украины подтвердило 27 мая, что расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва ВС РФ в Харьковской области. "Киевская область наращивает темпы обустройства фортификаций… Подрядчики, работающие на объектах, прошли полную проверку правоохранителей. Куда и как тратятся средства проверяет СБУ (Служба безопасности Украины – ред.), ГБР (Государственное бюро расследований – ред.) и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Уточняется, что к проверкам также привлечены специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, антикоррупционные организации. Они проверили всю проектно-сметную документацию, утвердили своими экспертными отчетами, осуществляют технадзор за строительством. Украинское издание "Лига" 22 мая сообщало, что ВСУ намерены заново отстроить 10 тысяч километров фортификационных сооружений на всей линии фронта.

https://ria.ru/20240529/mobilizatsiya-1949180521.html

https://ria.ru/20240529/bouz-1949159238.html

украина

харьковская область

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, харьковская область, киевская область, вооруженные силы рф, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)