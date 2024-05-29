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На Украине расследуют растрату средств, выделенных на возведение укреплений
На Украине расследуют растрату средств, выделенных на возведение укреплений - РИА Новости, 29.05.2024
На Украине расследуют растрату средств, выделенных на возведение укреплений
Украинские спецслужбы проводят проверки возможной растраты средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Киевской области, на фоне скандала РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:29
2024-05-29T17:29
2024-05-29T17:31
в мире
украина
харьковская область
киевская область
вооруженные силы рф
служба безопасности украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украинские спецслужбы проводят проверки возможной растраты средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Киевской области, на фоне скандала вокруг фортификационных линий в Харьковской области, сообщает в среду Киевская областная военная администрация. Госбюро расследований Украины подтвердило 27 мая, что расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва ВС РФ в Харьковской области. "Киевская область наращивает темпы обустройства фортификаций… Подрядчики, работающие на объектах, прошли полную проверку правоохранителей. Куда и как тратятся средства проверяет СБУ (Служба безопасности Украины – ред.), ГБР (Государственное бюро расследований – ред.) и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Уточняется, что к проверкам также привлечены специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, антикоррупционные организации. Они проверили всю проектно-сметную документацию, утвердили своими экспертными отчетами, осуществляют технадзор за строительством. Украинское издание "Лига" 22 мая сообщало, что ВСУ намерены заново отстроить 10 тысяч километров фортификационных сооружений на всей линии фронта.
https://ria.ru/20240529/mobilizatsiya-1949180521.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, киевская область, вооруженные силы рф, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Харьковская область, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине расследуют растрату средств, выделенных на возведение укреплений
Спецслужбы на Украине проверяют растрату средств при строительстве укреплений