https://ria.ru/20240529/ukraina-1949076581.html

На законодательство Украины не раз посягали, заявил Песков

На законодательство Украины не раз посягали, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2024

На законодательство Украины не раз посягали, заявил Песков

Законодательство Украины неоднократно подвергалось посягательствам, там точно "закон – что дышло", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:09

2024-05-29T11:09

2024-05-29T11:16

украина

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Законодательство Украины неоднократно подвергалось посягательствам, там точно "закон – что дышло", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это действительно так. На них посягали неоднократно. И уж там точно "закон - что дышло", - ответил Песков на вопрос о том, что на Украине "что только не творили" с Конституцией и законами, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Песков отметил, что сложившаяся ситуация в сфере украинского законодательства, касающаяся легитимности киевских властей, требует юридической квалификации."Сейчас ситуация, которая не терпит отсутствия квалификации, должна быть юридическая квалификация, это то, о чем говорил президент", - отметил он.Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Однако сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.

https://ria.ru/20240529/wt-1949075695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире, дмитрий песков