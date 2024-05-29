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На законодательство Украины не раз посягали, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2024
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11:09 29.05.2024 (обновлено: 11:16 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949076581.html
На законодательство Украины не раз посягали, заявил Песков
На законодательство Украины не раз посягали, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2024
На законодательство Украины не раз посягали, заявил Песков
Законодательство Украины неоднократно подвергалось посягательствам, там точно "закон – что дышло", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:09
2024-05-29T11:16
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Законодательство Украины неоднократно подвергалось посягательствам, там точно "закон – что дышло", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это действительно так. На них посягали неоднократно. И уж там точно "закон - что дышло", - ответил Песков на вопрос о том, что на Украине "что только не творили" с Конституцией и законами, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Песков отметил, что сложившаяся ситуация в сфере украинского законодательства, касающаяся легитимности киевских властей, требует юридической квалификации."Сейчас ситуация, которая не терпит отсутствия квалификации, должна быть юридическая квалификация, это то, о чем говорил президент", - отметил он.Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Однако сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.
https://ria.ru/20240529/wt-1949075695.html
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украина, в мире, дмитрий песков
Украина, В мире, Дмитрий Песков
На законодательство Украины не раз посягали, заявил Песков

Песков: на законодательство Украины не раз посягали, там "закон — что дышло"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Законодательство Украины неоднократно подвергалось посягательствам, там точно "закон – что дышло", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это действительно так. На них посягали неоднократно. И уж там точно "закон - что дышло", - ответил Песков на вопрос о том, что на Украине "что только не творили" с Конституцией и законами, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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Песков отметил, что сложившаяся ситуация в сфере украинского законодательства, касающаяся легитимности киевских властей, требует юридической квалификации.
"Сейчас ситуация, которая не терпит отсутствия квалификации, должна быть юридическая квалификация, это то, о чем говорил президент", - отметил он.
Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Однако сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.
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