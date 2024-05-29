https://ria.ru/20240529/uklonisty-1949226643.html
СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов
СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов
Британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через "реку смерти" Тиса. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:03
2024-05-29T21:03
2024-05-29T21:03
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через "реку смерти" Тиса. Как сообщала 13 мая погранслужба Украины, уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытке пересечь границу по этой реке. "Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти", - гласит заголовок материала на сайте Economist о смертельно опасном, но все еще популярном маршруте побега от мобилизации на Украине. Как сообщают журналисты издания, пообщавшиеся со счастливчиками, сумевшими пересечь "реку смерти" вплавь, и проводниками из местных жителей, через Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством. Как заявил журналистам один из беглецов, к побегу из страны его подтолкнуло непрекращающееся "сафари" на военнообязанных в его родном городе на западе Украины. "Этой страны для меня больше не существует. Пути назад нет", - приводит Economist слова 28-летнего инженера, бежавшего из Украины. Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240305/uklonist-1931316108.html
https://ria.ru/20240428/uklonisty-1942907465.html
https://ria.ru/20240527/uklonisty-1948571280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов
Economist: украинцы тонут в "реке смерти" Тиса, пытаясь сбежать от мобилизации
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
Британское издание Economist
рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через "реку смерти" Тиса.
Как сообщала 13 мая погранслужба Украины, уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытке пересечь границу по этой реке.
"Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти", - гласит заголовок материала на сайте Economist о смертельно опасном, но все еще популярном маршруте побега от мобилизации на Украине.
Как сообщают журналисты издания, пообщавшиеся со счастливчиками, сумевшими пересечь "реку смерти" вплавь, и проводниками из местных жителей, через Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.
Как заявил журналистам один из беглецов, к побегу из страны его подтолкнуло непрекращающееся "сафари" на военнообязанных в его родном городе на западе Украины.
"Этой страны для меня больше не существует. Пути назад нет", - приводит Economist слова 28-летнего инженера, бежавшего из Украины.
Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.