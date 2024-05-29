Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/uklonisty-1949226643.html
СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов
СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов
Британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через "реку смерти" Тиса. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:03
2024-05-29T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942908286_20:0:1174:649_1920x0_80_0_0_76f6e93744671a01f920e4da2b22fc74.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через "реку смерти" Тиса. Как сообщала 13 мая погранслужба Украины, уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытке пересечь границу по этой реке. "Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти", - гласит заголовок материала на сайте Economist о смертельно опасном, но все еще популярном маршруте побега от мобилизации на Украине. Как сообщают журналисты издания, пообщавшиеся со счастливчиками, сумевшими пересечь "реку смерти" вплавь, и проводниками из местных жителей, через Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством. Как заявил журналистам один из беглецов, к побегу из страны его подтолкнуло непрекращающееся "сафари" на военнообязанных в его родном городе на западе Украины. "Этой страны для меня больше не существует. Пути назад нет", - приводит Economist слова 28-летнего инженера, бежавшего из Украины. Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240305/uklonist-1931316108.html
https://ria.ru/20240428/uklonisty-1942907465.html
https://ria.ru/20240527/uklonisty-1948571280.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942908286_164:0:1029:649_1920x0_80_0_0_b72c36e58b4c3b800722f00f99152467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов

Economist: украинцы тонут в "реке смерти" Тиса, пытаясь сбежать от мобилизации

© ДПСУУкраинские пограничники на месте обнаружения тел уклонистов в реке Тиса. Кадр видео
Украинские пограничники на месте обнаружения тел уклонистов в реке Тиса. Кадр видео
© ДПСУ
Украинские пограничники на месте обнаружения тел уклонистов в реке Тиса. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через "реку смерти" Тиса.
Как сообщала 13 мая погранслужба Украины, уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытке пересечь границу по этой реке.
Эвакуация тела, погибшего украинского уклониста из реки Тиса
Украинский уклонист погиб, пытаясь попасть в Румынию
5 марта, 19:59
"Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти", - гласит заголовок материала на сайте Economist о смертельно опасном, но все еще популярном маршруте побега от мобилизации на Украине.
Как сообщают журналисты издания, пообщавшиеся со счастливчиками, сумевшими пересечь "реку смерти" вплавь, и проводниками из местных жителей, через Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.
Как заявил журналистам один из беглецов, к побегу из страны его подтолкнуло непрекращающееся "сафари" на военнообязанных в его родном городе на западе Украины.
"Этой страны для меня больше не существует. Пути назад нет", - приводит Economist слова 28-летнего инженера, бежавшего из Украины.
Украинские пограничники задержали семерых мужчин, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса. Кадр видео
Двое украинских уклонистов погибли, пытаясь по реке Тиса попасть в Румынию
28 апреля, 12:39
Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Спасатель рассказал, на что готовы пойти украинские уклонисты
27 мая, 11:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала