https://ria.ru/20240529/uklonisty-1949226643.html

СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов

СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов - РИА Новости, 29.05.2024

СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов

Британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через "реку смерти" Тиса. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T21:03

2024-05-29T21:03

2024-05-29T21:03

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через "реку смерти" Тиса. Как сообщала 13 мая погранслужба Украины, уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытке пересечь границу по этой реке. "Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти", - гласит заголовок материала на сайте Economist о смертельно опасном, но все еще популярном маршруте побега от мобилизации на Украине. Как сообщают журналисты издания, пообщавшиеся со счастливчиками, сумевшими пересечь "реку смерти" вплавь, и проводниками из местных жителей, через Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством. Как заявил журналистам один из беглецов, к побегу из страны его подтолкнуло непрекращающееся "сафари" на военнообязанных в его родном городе на западе Украины. "Этой страны для меня больше не существует. Пути назад нет", - приводит Economist слова 28-летнего инженера, бежавшего из Украины. Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240305/uklonist-1931316108.html

https://ria.ru/20240428/uklonisty-1942907465.html

https://ria.ru/20240527/uklonisty-1948571280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский