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Посольство России не подтвердило расширение платежей в Турцию - РИА Новости, 29.05.2024
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11:02 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/turtsiya-1949074798.html
Посольство России не подтвердило расширение платежей в Турцию
Посольство России не подтвердило расширение платежей в Турцию - РИА Новости, 29.05.2024
Посольство России не подтвердило расширение платежей в Турцию
Посольство РФ в Турции не подтверждает сообщения о расширении платежей из России в Турцию в июне, сообщил РИА Новости в среду посол РФ Алексей Ерхов. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:02
2024-05-29T11:02
экономика
россия
турция
москва
алексей ерхов
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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Турции не подтверждает сообщения о расширении платежей из России в Турцию в июне, сообщил РИА Новости в среду посол РФ Алексей Ерхов. Банки Турции пообещали российским предпринимателям в июне расширить прием платежей - в перечень разрешенных товаров хотят добавить продукцию народного потребления и электронику, сообщил газете "Известия" коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. "Подтвердить сообщение посольство не может. Откуда они это взяли - ума не приложу", - сказал Ерхов РИА Новости. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240514/turtsiya-1945879679.html
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экономика, россия, турция, москва, алексей ерхов
Экономика, Россия, Турция, Москва, Алексей Ерхов
Посольство России не подтвердило расширение платежей в Турцию

Посольство России не подтвердило расширение платежей в Турцию в июне

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Турции не подтверждает сообщения о расширении платежей из России в Турцию в июне, сообщил РИА Новости в среду посол РФ Алексей Ерхов.
Банки Турции пообещали российским предпринимателям в июне расширить прием платежей - в перечень разрешенных товаров хотят добавить продукцию народного потребления и электронику, сообщил газете "Известия" коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский.
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14 мая, 14:42
"Подтвердить сообщение посольство не может. Откуда они это взяли - ума не приложу", - сказал Ерхов РИА Новости.
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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ЭкономикаРоссияТурцияМоскваАлексей Ерхов
 
 
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