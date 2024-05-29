https://ria.ru/20240529/turtsiya-1949074798.html

Посольство России не подтвердило расширение платежей в Турцию

Посольство России не подтвердило расширение платежей в Турцию - РИА Новости, 29.05.2024

Посольство России не подтвердило расширение платежей в Турцию

Посольство РФ в Турции не подтверждает сообщения о расширении платежей из России в Турцию в июне, сообщил РИА Новости в среду посол РФ Алексей Ерхов. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:02

2024-05-29T11:02

2024-05-29T11:02

экономика

россия

турция

москва

алексей ерхов

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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Турции не подтверждает сообщения о расширении платежей из России в Турцию в июне, сообщил РИА Новости в среду посол РФ Алексей Ерхов. Банки Турции пообещали российским предпринимателям в июне расширить прием платежей - в перечень разрешенных товаров хотят добавить продукцию народного потребления и электронику, сообщил газете "Известия" коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. "Подтвердить сообщение посольство не может. Откуда они это взяли - ума не приложу", - сказал Ерхов РИА Новости. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240514/turtsiya-1945879679.html

https://ria.ru/20240304/turtsiya-1931039574.html

россия

турция

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, турция, москва, алексей ерхов