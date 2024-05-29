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В Госдуме прокомментировали слова Трампа о бомбежке Москвы - РИА Новости, 29.05.2024
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15:23 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/trump-1949148587.html
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о бомбежке Москвы
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о бомбежке Москвы - РИА Новости, 29.05.2024
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о бомбежке Москвы
Слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, могут быть обусловлены ожиданиями аудитории, РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:23
2024-05-29T15:23
в мире
сша
москва
украина
дональд трамп
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, могут быть обусловлены ожиданиями аудитории, он готов прибегнуть к любым лозунгам, чтобы вновь стать президентом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post. Кроме того, экс-президент США отмечал, что бомбил бы Пекин в случае ввода Китаем войск на Тайвань. "Возможно, обстоятельства, при которых прозвучали дерзкие слова, обусловлены ожиданиями аудитории. Дональд Трамп известен своим эпатажем. На резких заявлениях он уже однажды добирался до главного поста в своей стране. Сегодня бывший президент является фигурантом сразу нескольких уголовных дел и, не исключаю, готов прибегнуть к любым обещаниям и лозунгам, лишь бы вернуться в Овальный кабинет", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что слова были сказаны кулуарно, поэтому нужно чётко разделять высказывания в духе "если бы да кабы" и реальные дела. "Трамп, как и другие участники предвыборной гонки, может выступать с какими угодно заявлениями. Нет сомнений, что и он, и другие его коллеги ни на миг не забывают про российскую ядерную триаду, которая обеспечивает условия, чтобы подобные высказывания не стали реальностью", - подчеркнул он.
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в мире, сша, москва, украина, дональд трамп, госдума рф, единая россия
В мире, США, Москва, Украина, Дональд Трамп, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о бомбежке Москвы

Депутат Толмачев: слова Трампа могут быть обусловлены ожиданиями аудитории

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, могут быть обусловлены ожиданиями аудитории, он готов прибегнуть к любым лозунгам, чтобы вновь стать президентом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post. Кроме того, экс-президент США отмечал, что бомбил бы Пекин в случае ввода Китаем войск на Тайвань.
"Возможно, обстоятельства, при которых прозвучали дерзкие слова, обусловлены ожиданиями аудитории. Дональд Трамп известен своим эпатажем. На резких заявлениях он уже однажды добирался до главного поста в своей стране. Сегодня бывший президент является фигурантом сразу нескольких уголовных дел и, не исключаю, готов прибегнуть к любым обещаниям и лозунгам, лишь бы вернуться в Овальный кабинет", - сказал Толмачев.
Депутат отметил, что слова были сказаны кулуарно, поэтому нужно чётко разделять высказывания в духе "если бы да кабы" и реальные дела.
"Трамп, как и другие участники предвыборной гонки, может выступать с какими угодно заявлениями. Нет сомнений, что и он, и другие его коллеги ни на миг не забывают про российскую ядерную триаду, которая обеспечивает условия, чтобы подобные высказывания не стали реальностью", - подчеркнул он.
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14:28
 
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