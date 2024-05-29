https://ria.ru/20240529/trump-1949148587.html

В Госдуме прокомментировали слова Трампа о бомбежке Москвы

В Госдуме прокомментировали слова Трампа о бомбежке Москвы - РИА Новости, 29.05.2024

В Госдуме прокомментировали слова Трампа о бомбежке Москвы

Слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, могут быть обусловлены ожиданиями аудитории, РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:23

2024-05-29T15:23

2024-05-29T15:23

в мире

сша

москва

украина

дональд трамп

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_ebdb5938fe3279f8b46f694cad13a1af.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, могут быть обусловлены ожиданиями аудитории, он готов прибегнуть к любым лозунгам, чтобы вновь стать президентом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post. Кроме того, экс-президент США отмечал, что бомбил бы Пекин в случае ввода Китаем войск на Тайвань. "Возможно, обстоятельства, при которых прозвучали дерзкие слова, обусловлены ожиданиями аудитории. Дональд Трамп известен своим эпатажем. На резких заявлениях он уже однажды добирался до главного поста в своей стране. Сегодня бывший президент является фигурантом сразу нескольких уголовных дел и, не исключаю, готов прибегнуть к любым обещаниям и лозунгам, лишь бы вернуться в Овальный кабинет", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что слова были сказаны кулуарно, поэтому нужно чётко разделять высказывания в духе "если бы да кабы" и реальные дела. "Трамп, как и другие участники предвыборной гонки, может выступать с какими угодно заявлениями. Нет сомнений, что и он, и другие его коллеги ни на миг не забывают про российскую ядерную триаду, которая обеспечивает условия, чтобы подобные высказывания не стали реальностью", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240529/trump-1949128598.html

сша

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, украина, дональд трамп, госдума рф, единая россия