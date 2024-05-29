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В Совфеде прокомментировали угрозы Трампа бомбить Москву - РИА Новости, 29.05.2024
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14:28 29.05.2024 (обновлено: 14:39 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/trump-1949128598.html
В Совфеде прокомментировали угрозы Трампа бомбить Москву
В Совфеде прокомментировали угрозы Трампа бомбить Москву - РИА Новости, 29.05.2024
В Совфеде прокомментировали угрозы Трампа бомбить Москву
Угрозы экс-президента США Дональда Трампа бомбить Москву нацелены на аудиторию жертвователей средств республиканцам, такие заявления не имеют отношения к... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:28
2024-05-29T14:39
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сша
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украина
дональд трамп
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Угрозы экс-президента США Дональда Трампа бомбить Москву нацелены на аудиторию жертвователей средств республиканцам, такие заявления не имеют отношения к реальной политике, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post. Кроме того, экс-президент США отмечал, что бомбил бы Пекин в случае ввода Китаем войск на Тайвань. "Сложно комментировать подобного рода заявления, нацеленные на аудиторию жертвователей средств в республиканскую кассу. Финансовое шоу - одно, реальная политика - это другое", - сказал Перминов, отметив, что подобные заявления не имеют никакого отношений к реальной политике. Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения. Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
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в мире, сша, москва, украина, дональд трамп, сергей перминов
В мире, США, Москва, Украина, Дональд Трамп, Сергей Перминов
В Совфеде прокомментировали угрозы Трампа бомбить Москву

Сенатор Перминов: угрозы Трампа не имеют отношения к реальной политике

© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Угрозы экс-президента США Дональда Трампа бомбить Москву нацелены на аудиторию жертвователей средств республиканцам, такие заявления не имеют отношения к реальной политике, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post. Кроме того, экс-президент США отмечал, что бомбил бы Пекин в случае ввода Китаем войск на Тайвань.
"Сложно комментировать подобного рода заявления, нацеленные на аудиторию жертвователей средств в республиканскую кассу. Финансовое шоу - одно, реальная политика - это другое", - сказал Перминов, отметив, что подобные заявления не имеют никакого отношений к реальной политике.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
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