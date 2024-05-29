https://ria.ru/20240529/trump-1949128598.html

В Совфеде прокомментировали угрозы Трампа бомбить Москву

В Совфеде прокомментировали угрозы Трампа бомбить Москву - РИА Новости, 29.05.2024

В Совфеде прокомментировали угрозы Трампа бомбить Москву

Угрозы экс-президента США Дональда Трампа бомбить Москву нацелены на аудиторию жертвователей средств республиканцам, такие заявления не имеют отношения к... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:28

2024-05-29T14:28

2024-05-29T14:39

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Угрозы экс-президента США Дональда Трампа бомбить Москву нацелены на аудиторию жертвователей средств республиканцам, такие заявления не имеют отношения к реальной политике, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post. Кроме того, экс-президент США отмечал, что бомбил бы Пекин в случае ввода Китаем войск на Тайвань. "Сложно комментировать подобного рода заявления, нацеленные на аудиторию жертвователей средств в республиканскую кассу. Финансовое шоу - одно, реальная политика - это другое", - сказал Перминов, отметив, что подобные заявления не имеют никакого отношений к реальной политике. Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения. Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.

https://ria.ru/20240528/mid-1948803559.html

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в мире, сша, москва, украина, дональд трамп, сергей перминов