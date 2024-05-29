https://ria.ru/20240529/trevoga-1949043458.html

В пяти областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.05.2024

В пяти областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T07:09

2024-05-29T07:09

2024-05-29T07:09

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в период с 7.00 по 07.02 мск.

https://ria.ru/20240528/podpole-1948967550.html

полтавская область

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в мире, полтавская область, украина