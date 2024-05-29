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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.05.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой и Харьковской областях Украины, сигнал тревоги продолжает звучать в Киевской области, свидетельствуют... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T01:24
2024-05-29T01:24
2024-05-29T01:53
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой и Харьковской областях Украины, сигнал тревоги продолжает звучать в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги начал звучать с 0.46 мск в Харьковской, с 0.47 мск - в Житомирской и Винницкой областях. Сигнал тревоги также продолжает звучать в Киевской области с 0.34 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230922/vzryv-1898087941.html
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в мире, киевская область, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Житомирской, Винницкой, Киевской и Харьковской областях звучит тревога