https://ria.ru/20240529/tramp-1949187543.html

Присяжные в Нью-Йорке приступили к определению виновности Трампа

Присяжные в Нью-Йорке приступили к определению виновности Трампа - РИА Новости, 29.05.2024

Присяжные в Нью-Йорке приступили к определению виновности Трампа

Суд над Дональдом Трампом в Нью-Йорке переходит в стадию разбирательства дела присяжными, которым предстоит решить, виновен ли экс-президент в фальсификации... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:52

2024-05-29T17:52

2024-05-29T17:52

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нью-йорк (город)

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Суд над Дональдом Трампом в Нью-Йорке переходит в стадию разбирательства дела присяжными, которым предстоит решить, виновен ли экс-президент в фальсификации деловой документации. Жюри из 12 человек в течение полутора месяцев заслушивало позиции и наблюдало за прениями сторон и будет теперь определять, по каким из 34 статей надлежит осудить Трампа, который настаивает на своей полной невиновности. Заседание в среду суд посвятил инструктированию присяжных. В Нью-Йорке слушается уголовное дело против Трампа о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей информации, в том числе о якобы имевшей место связи экс-президента с порноактрисой Сторми Дэниэлс. На очереди еще три уголовных процесса против экс-президента, который называет себя жертвой политических гонений. Трамп утверждает, что выплаты проводились через адвокатов и потому были оформлены как "юридические расходы". Прокуратура доказывает, что имело место сознательное сокрытие и выплат, и самого факта предполагаемого романа в политических целях в преддверии президентских выборов 2016 года. На основании вердикта присяжных суд определит меру наказания, которая может включать как условный, так и реальный срок. Обвинительный приговор и даже тюремное заключение не лишает Трампа права участия в ноябрьских президентских выборах.

https://ria.ru/20240105/tramp-1919875013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), дональд трамп