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Присяжные в Нью-Йорке приступили к определению виновности Трампа - РИА Новости, 29.05.2024
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17:52 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/tramp-1949187543.html
Присяжные в Нью-Йорке приступили к определению виновности Трампа
Присяжные в Нью-Йорке приступили к определению виновности Трампа - РИА Новости, 29.05.2024
Присяжные в Нью-Йорке приступили к определению виновности Трампа
Суд над Дональдом Трампом в Нью-Йорке переходит в стадию разбирательства дела присяжными, которым предстоит решить, виновен ли экс-президент в фальсификации... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:52
2024-05-29T17:52
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Суд над Дональдом Трампом в Нью-Йорке переходит в стадию разбирательства дела присяжными, которым предстоит решить, виновен ли экс-президент в фальсификации деловой документации. Жюри из 12 человек в течение полутора месяцев заслушивало позиции и наблюдало за прениями сторон и будет теперь определять, по каким из 34 статей надлежит осудить Трампа, который настаивает на своей полной невиновности. Заседание в среду суд посвятил инструктированию присяжных. В Нью-Йорке слушается уголовное дело против Трампа о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей информации, в том числе о якобы имевшей место связи экс-президента с порноактрисой Сторми Дэниэлс. На очереди еще три уголовных процесса против экс-президента, который называет себя жертвой политических гонений. Трамп утверждает, что выплаты проводились через адвокатов и потому были оформлены как "юридические расходы". Прокуратура доказывает, что имело место сознательное сокрытие и выплат, и самого факта предполагаемого романа в политических целях в преддверии президентских выборов 2016 года. На основании вердикта присяжных суд определит меру наказания, которая может включать как условный, так и реальный срок. Обвинительный приговор и даже тюремное заключение не лишает Трампа права участия в ноябрьских президентских выборах.
https://ria.ru/20240105/tramp-1919875013.html
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в мире, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Присяжные в Нью-Йорке приступили к определению виновности Трампа

Суд над Трампом в Нью-Йорке переходит в стадию разбирательства дела присяжных

© AP Photo / ANGELA WEISSЭкс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / ANGELA WEISS
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Суд над Дональдом Трампом в Нью-Йорке переходит в стадию разбирательства дела присяжными, которым предстоит решить, виновен ли экс-президент в фальсификации деловой документации.
Жюри из 12 человек в течение полутора месяцев заслушивало позиции и наблюдало за прениями сторон и будет теперь определять, по каким из 34 статей надлежит осудить Трампа, который настаивает на своей полной невиновности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Прокурор Нью-Йорка потребовала у Трампа 370 миллионов долларов
5 января, 22:13
Заседание в среду суд посвятил инструктированию присяжных.
В Нью-Йорке слушается уголовное дело против Трампа о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей информации, в том числе о якобы имевшей место связи экс-президента с порноактрисой Сторми Дэниэлс. На очереди еще три уголовных процесса против экс-президента, который называет себя жертвой политических гонений.
Трамп утверждает, что выплаты проводились через адвокатов и потому были оформлены как "юридические расходы". Прокуратура доказывает, что имело место сознательное сокрытие и выплат, и самого факта предполагаемого романа в политических целях в преддверии президентских выборов 2016 года.
На основании вердикта присяжных суд определит меру наказания, которая может включать как условный, так и реальный срок. Обвинительный приговор и даже тюремное заключение не лишает Трампа права участия в ноябрьских президентских выборах.
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. 22 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Прокурор назвал выплату Трампом денег порнозвезде фальсификацией выборов
22 апреля, 19:03
 
В миреНью-Йорк (город)Дональд Трамп
 
 
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