Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты
В РПЦ рассказали о выплатах военным священникам в случае ранений и гибели
© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкВ Западном военном округе назначен первый штатный военный священник
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты в 5 миллионов рублей в случае гибели и 3 миллиона – в случае увечья, сообщили РИА Новости в правовом управлении Русской православной церкви.
"Минюстом России зарегистрирован приказ Росмолодежи… "Об утверждении порядка отбора и подготовки волонтеров для осуществления деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области",.. предусматривающий предоставление единовременных выплат внештатным военным священнослужителям, не состоящим на должностях помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, получившим увечье… в размере 3 миллионов рублей либо в случае их гибели на указанных территориях – членам их семей в размере 5 миллионов рублей", – сообщили РИА Новости в правовом управлении РПЦ.
Приказ, отметили в управлении, вступает в силу 28 мая 2024 года. Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата, согласно сообщению, будет готовить заявки в Ассоциацию волонтерских центров.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату 5 миллионов рублей в случае гибели и 3 миллионов – в случае увечья для гражданского персонала ВС РФ, федеральных органов, силовых структур, принимавших "непосредственное участие в обеспечении выполнения задач" в ходе СВО, либо участие в обеспечении выполнения задач на территории САР. Этот указ, сообщал РИА Новости после этого и. о. главы сектора по взаимодействию с обществом и СМИ синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами иерей Георгий Шабалов, распространяется и на священников, состоящих на должности помощника командира по работе с верующими.