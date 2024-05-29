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Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты - РИА Новости, 29.05.2024
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Религия
 
15:19 29.05.2024 (обновлено: 15:22 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/svyaschenniki-1949148023.html
Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты
Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты - РИА Новости, 29.05.2024
Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты
Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты в 5 миллионов рублей в случае гибели и 3 миллиона – в случае увечья, сообщили РИА Новости в правовом... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:19
2024-05-29T15:22
религия
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донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
русская православная церковь
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты в 5 миллионов рублей в случае гибели и 3 миллиона – в случае увечья, сообщили РИА Новости в правовом управлении Русской православной церкви."Минюстом России зарегистрирован приказ Росмолодежи… "Об утверждении порядка отбора и подготовки волонтеров для осуществления деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области",.. предусматривающий предоставление единовременных выплат внештатным военным священнослужителям, не состоящим на должностях помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, получившим увечье… в размере 3 миллионов рублей либо в случае их гибели на указанных территориях – членам их семей в размере 5 миллионов рублей", – сообщили РИА Новости в правовом управлении РПЦ.Приказ, отметили в управлении, вступает в силу 28 мая 2024 года. Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата, согласно сообщению, будет готовить заявки в Ассоциацию волонтерских центров.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату 5 миллионов рублей в случае гибели и 3 миллионов – в случае увечья для гражданского персонала ВС РФ, федеральных органов, силовых структур, принимавших "непосредственное участие в обеспечении выполнения задач" в ходе СВО, либо участие в обеспечении выполнения задач на территории САР. Этот указ, сообщал РИА Новости после этого и. о. главы сектора по взаимодействию с обществом и СМИ синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами иерей Георгий Шабалов, распространяется и на священников, состоящих на должности помощника командира по работе с верующими.
https://ria.ru/20240522/usynovlenie-1947690285.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты

В РПЦ рассказали о выплатах военным священникам в случае ранений и гибели

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкВ Западном военном округе назначен первый штатный военный священник
В Западном военном округе назначен первый штатный военный священник - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Вадим Жернов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты в 5 миллионов рублей в случае гибели и 3 миллиона – в случае увечья, сообщили РИА Новости в правовом управлении Русской православной церкви.
"Минюстом России зарегистрирован приказ Росмолодежи… "Об утверждении порядка отбора и подготовки волонтеров для осуществления деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области",.. предусматривающий предоставление единовременных выплат внештатным военным священнослужителям, не состоящим на должностях помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, получившим увечье… в размере 3 миллионов рублей либо в случае их гибели на указанных территориях – членам их семей в размере 5 миллионов рублей", – сообщили РИА Новости в правовом управлении РПЦ.
Приказ, отметили в управлении, вступает в силу 28 мая 2024 года. Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата, согласно сообщению, будет готовить заявки в Ассоциацию волонтерских центров.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату 5 миллионов рублей в случае гибели и 3 миллионов – в случае увечья для гражданского персонала ВС РФ, федеральных органов, силовых структур, принимавших "непосредственное участие в обеспечении выполнения задач" в ходе СВО, либо участие в обеспечении выполнения задач на территории САР. Этот указ, сообщал РИА Новости после этого и. о. главы сектора по взаимодействию с обществом и СМИ синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами иерей Георгий Шабалов, распространяется и на священников, состоящих на должности помощника командира по работе с верующими.
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