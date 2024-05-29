https://ria.ru/20240529/svyaschenniki-1949148023.html

Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты

Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты - РИА Новости, 29.05.2024

Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты

Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты в 5 миллионов рублей в случае гибели и 3 миллиона – в случае увечья, сообщили РИА Новости в правовом... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:19

2024-05-29T15:19

2024-05-29T15:22

религия

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

русская православная церковь

московский патриархат

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101591/50/1015915006_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_704b3b4ae13c9bbff55f8f5081358ffe.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Внештатные военные священники получат волонтерские выплаты в 5 миллионов рублей в случае гибели и 3 миллиона – в случае увечья, сообщили РИА Новости в правовом управлении Русской православной церкви."Минюстом России зарегистрирован приказ Росмолодежи… "Об утверждении порядка отбора и подготовки волонтеров для осуществления деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области",.. предусматривающий предоставление единовременных выплат внештатным военным священнослужителям, не состоящим на должностях помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, получившим увечье… в размере 3 миллионов рублей либо в случае их гибели на указанных территориях – членам их семей в размере 5 миллионов рублей", – сообщили РИА Новости в правовом управлении РПЦ.Приказ, отметили в управлении, вступает в силу 28 мая 2024 года. Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата, согласно сообщению, будет готовить заявки в Ассоциацию волонтерских центров.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату 5 миллионов рублей в случае гибели и 3 миллионов – в случае увечья для гражданского персонала ВС РФ, федеральных органов, силовых структур, принимавших "непосредственное участие в обеспечении выполнения задач" в ходе СВО, либо участие в обеспечении выполнения задач на территории САР. Этот указ, сообщал РИА Новости после этого и. о. главы сектора по взаимодействию с обществом и СМИ синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами иерей Георгий Шабалов, распространяется и на священников, состоящих на должности помощника командира по работе с верующими.

https://ria.ru/20240522/usynovlenie-1947690285.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, русская православная церковь, московский патриархат, религия