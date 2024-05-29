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В зоне ответственности "Востока" ВСУ потеряли до 125 солдат и танк
В зоне ответственности "Востока" ВСУ потеряли до 125 солдат и танк - РИА Новости, 29.05.2024
В зоне ответственности "Востока" ВСУ потеряли до 125 солдат и танк
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 125 военных, один танк, сообщили в среду в пресс-службе РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:46
2024-05-29T13:46
2024-05-29T13:53
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 125 военных, один танк, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240529/svo-1949115064.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
В зоне ответственности "Востока" ВСУ потеряли до 125 солдат и танк
МО: бойцы "Востока" отразили контратаку, ВСУ потеряли до 125 солдат и 1 танк