https://ria.ru/20240529/svo-1949114541.html

В зоне ответственности "Востока" ВСУ потеряли до 125 солдат и танк

В зоне ответственности "Востока" ВСУ потеряли до 125 солдат и танк - РИА Новости, 29.05.2024

В зоне ответственности "Востока" ВСУ потеряли до 125 солдат и танк

Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 125 военных, один танк, сообщили в среду в пресс-службе РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:46

2024-05-29T13:46

2024-05-29T13:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 125 военных, один танк, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240529/svo-1949115064.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины