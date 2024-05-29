https://ria.ru/20240529/su-25-1949037276.html
Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ
Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024
Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:03
2024-05-29T05:03
2024-05-29T05:36
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме. Ударами Су-25 была уничтожена специальная техника и живая сила противника. "Получили боевую задачу на командном пункте. Выполнили взлет парой в установленное время, полет к цели, пуск НАР с кабрирования. По докладу ПАН все цели поражены. Возврат на аэродром штатно, посадка парой. Передаю привет городу Будённовску и своей семье. Победа будет за нами! Работайте братья", – цитируется в сообщении лётчик Су-25 Александр.
https://ria.ru/20240512/vsu-1945452626.html
https://ria.ru/20240519/shturmoviki-1946960873.html
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безопасность, россия, буденновск, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Буденновск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25
Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ
Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"