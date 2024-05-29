Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о споре Шольца и Макрона из-за Украины - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/spor-1949153353.html
СМИ рассказали о споре Шольца и Макрона из-за Украины
СМИ рассказали о споре Шольца и Макрона из-за Украины - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ рассказали о споре Шольца и Макрона из-за Украины
Для канцлера ФРГ Олафа Шольца президент Франции Эммануэль Макрон занимает слишком воинственную позицию в вопросе помощи Украине, пишет немецкое издание Der... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:41
2024-05-29T15:41
в мире
украина
германия
франция
эммануэль макрон
олаф шольц
жозеп боррель
der spiegel
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949066288_0:0:2790:1570_1920x0_80_0_0_6d8a1296ff98a44c1af5b5e17ccc16f0.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Для канцлера ФРГ Олафа Шольца президент Франции Эммануэль Макрон занимает слишком воинственную позицию в вопросе помощи Украине, пишет немецкое издание Der Spiegel по итогам государственного визита французского лидера в Германию."Зайдет ли Шольц так же далеко, как Макрон, так и остается неизвестным", —подчеркнули в издании.Отмечается, что в ходе встречи Макрон предложил разрешить ВСУ уничтожать российские военные базы на территории России французским оружием. Для Шольца это оказалось "щекотливым вопросом", и он заявил, что Украина "должна действовать в рамках международного права", говорится в материале.Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории, к чему призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
https://ria.ru/20240529/chast-1949112224.html
https://ria.ru/20240529/instruktor-1949053485.html
украина
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949066288_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_ac76463f4be24906149b53604fcdb231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, жозеп боррель, der spiegel, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Жозеп Боррель, Der Spiegel, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
СМИ рассказали о споре Шольца и Макрона из-за Украины

Spiegel: для Шольца Макрон зашел слишком далеко в вопросе Украины

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в саду гостевого дома правительства Германии в Мезеберге
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в саду гостевого дома правительства Германии в Мезеберге - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в саду гостевого дома правительства Германии в Мезеберге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Для канцлера ФРГ Олафа Шольца президент Франции Эммануэль Макрон занимает слишком воинственную позицию в вопросе помощи Украине, пишет немецкое издание Der Spiegel по итогам государственного визита французского лидера в Германию.
"Зайдет ли Шольц так же далеко, как Макрон, так и остается неизвестным", —подчеркнули в издании.
Солдаты готовятся к посадке в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Это начало": в Германии раскрыли сценарий войны Запада с Россией
13:37
Отмечается, что в ходе встречи Макрон предложил разрешить ВСУ уничтожать российские военные базы на территории России французским оружием. Для Шольца это оказалось "щекотливым вопросом", и он заявил, что Украина "должна действовать в рамках международного права", говорится в материале.
Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории, к чему призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
Французские военные во время учений в Болгарии - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине
09:05
 
В миреУкраинаГерманияФранцияЭммануэль МакронОлаф ШольцЖозеп БоррельDer SpiegelВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала