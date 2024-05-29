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СМИ рассказали о споре Шольца и Макрона из-за Украины
СМИ рассказали о споре Шольца и Макрона из-за Украины - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ рассказали о споре Шольца и Макрона из-за Украины
Для канцлера ФРГ Олафа Шольца президент Франции Эммануэль Макрон занимает слишком воинственную позицию в вопросе помощи Украине, пишет немецкое издание Der... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:41
2024-05-29T15:41
2024-05-29T15:41
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Для канцлера ФРГ Олафа Шольца президент Франции Эммануэль Макрон занимает слишком воинственную позицию в вопросе помощи Украине, пишет немецкое издание Der Spiegel по итогам государственного визита французского лидера в Германию."Зайдет ли Шольц так же далеко, как Макрон, так и остается неизвестным", —подчеркнули в издании.Отмечается, что в ходе встречи Макрон предложил разрешить ВСУ уничтожать российские военные базы на территории России французским оружием. Для Шольца это оказалось "щекотливым вопросом", и он заявил, что Украина "должна действовать в рамках международного права", говорится в материале.Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории, к чему призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
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в мире, украина, германия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, жозеп боррель, der spiegel, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Жозеп Боррель, Der Spiegel, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
СМИ рассказали о споре Шольца и Макрона из-за Украины
Spiegel: для Шольца Макрон зашел слишком далеко в вопросе Украины