https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948928363.html

"Его голос дрожал". Что украинские спецслужбы сделали с Денисом Резниковым

"Его голос дрожал". Что украинские спецслужбы сделали с Денисом Резниковым - РИА Новости, 29.05.2024

"Его голос дрожал". Что украинские спецслужбы сделали с Денисом Резниковым

"Пока ты не отвечаешь на звонки, твоему отцу становится все хуже" — такими сообщениями украинские силовики шантажировали несовершеннолетнюю дочь донецкого... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:00

2024-05-29T08:00

2024-05-29T08:29

специальная военная операция на украине

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европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. "Пока ты не отвечаешь на звонки, твоему отцу становится все хуже" — такими сообщениями украинские силовики шантажировали несовершеннолетнюю дочь донецкого шахтера Дениса Резникова. От нее требовали персональные данные и фотографии военных объектов. В итоге об этом узнали в Европе. О том, как бойца пытаются вызволить из плена, — в материале РИА Новости.Несколько раненийВ конце марта 17-летней Елизавете Резниковой позвонил неизвестный и сообщил, что ее отец находится в плену. К тому моменту он уже три недели не выходил на связь с родными. Последний раз — поздравлял дочь и жену с 8 Марта."Подумала, что это мошенники, — рассказывает Лиза. — Но они прислали его фотографию. Было видно, что ему сильно досталось".Денис всю жизнь работал на шахте. Увлекался гитарой и даже играл в местной рок-группе. В 2014-м рвался на фронт, но жена убедила остаться дома: дочери было только семь.В феврале 2022-го под всеобщую мобилизацию Резников также не попал, на шахте давали бронь. Однако спустя десять месяцев он записался в добровольцы. Причем родным сообщил об этом лишь перед уходом на фронт. Воевал на самых горячих участках. Был ранен. Восстановившись, вернулся в строй. Его отправили под Красногоровку, где вскоре после очередного ранения он и попал в плен.Задания от "Андрея"Тот, кто звонил дочери Дениса, представился Андреем. Сказал, что с отцом ничего не случится, если она выполнит все его требования."Велели скинуть фотографию моего паспорта с пропиской, — вспоминает Елизавета. — Спросили, с кем из военных или их родных я общаюсь. Не отвечу — сделают отцу больно. Я же все это время просила с ним пообщаться".Спустя пару дней ей разрешили недолгую беседу. По словам девушки, отец старался держаться, уверял, что все хорошо. Правда, голос сильно дрожал. Такой тревожной интонации Лиза не слышала у него ни разу.Затем ей прислали видео, на котором Денис с мешком на голове говорит, что с ним все нормально."Он попросил фотографии диплома, а также грамот и благодарственных писем, — продолжает Лиза. — Якобы для ходатайства в суд. Объяснили, что отца будут судить по законам Украины и эти документы могут помочь. Я все сделала. Потом последовали другие задания".Девушке отправили координаты, приказали пойти туда и сделать с разных ракурсов несколько снимков. Там был военный объект, поэтому Лиза отказалась. С тех пор звонков не было. О судьбе Дениса ничего не известно.Два ответаИстория получила продолжение, когда о ней узнала ныне живущая в Италии донецкая активистка Ирина Вихорева."Через свою организацию мы наняли для Лизы и ее матери адвоката, — говорит правозащитница. — Он побеседовал с девушкой, приложил скриншоты и подал два обращения в Страсбург: в Европейский комитет по предотвращению пыток и Европейский суд по правам человека".Через несколько недель из ЕКПП сообщили, что Резникова внесли в свой список. Пообещали выяснить обстоятельства пленения, условия содержания — когда кто-нибудь из сотрудников поедет на Украину."Из ЕСПЧ ответ пришел лишь на днях, — рассказывает Ирина. — Проинформировали, что запущен процесс "Резников против Украины", однако Киев об этом еще не уведомили. Сослались на 39-ю статью. Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить иск. Этим сейчас и занимается наш адвокат".Также юрист обратился в МИД Швейцарии, предоставив сведения о пытках. Дело в том, что на так называемом Международном саммите мира, который пройдет в Швейцарии в середине июня, одна из обсуждаемых тем — как раз военнопленные.Список на обменВ первых числах мая Ирина провела согласованный с властями пикет возле посольства Украины в Италии, приурочив это также к годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов."Вместе с другими активистами мы планировали передать информацию о пытках Резникова и шантаже его дочери непосредственно украинским дипломатам, — добавляет правозащитница. — Полицейские пообещали помочь, но затем заявили, что вручить петицию не получится, поскольку "в посольстве принять документ отказались".Лиза добивается возвращения отца домой. По данным уполномоченной по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, его уже включили в список разыскиваемых и подлежащих обмену военнослужащих. Поэтому надежда есть.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

в мире, украина, италия, швейцария, дарья морозова, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч)