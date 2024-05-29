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"Его голос дрожал". Что украинские спецслужбы сделали с Денисом Резниковым - РИА Новости, 29.05.2024
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08:00 29.05.2024 (обновлено: 08:29 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948928363.html
"Его голос дрожал". Что украинские спецслужбы сделали с Денисом Резниковым
"Его голос дрожал". Что украинские спецслужбы сделали с Денисом Резниковым - РИА Новости, 29.05.2024
"Его голос дрожал". Что украинские спецслужбы сделали с Денисом Резниковым
"Пока ты не отвечаешь на звонки, твоему отцу становится все хуже" — такими сообщениями украинские силовики шантажировали несовершеннолетнюю дочь донецкого... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:00
2024-05-29T08:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
швейцария
дарья морозова
европейский суд
европейский суд по правам человека (еспч)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. "Пока ты не отвечаешь на звонки, твоему отцу становится все хуже" — такими сообщениями украинские силовики шантажировали несовершеннолетнюю дочь донецкого шахтера Дениса Резникова. От нее требовали персональные данные и фотографии военных объектов. В итоге об этом узнали в Европе. О том, как бойца пытаются вызволить из плена, — в материале РИА Новости.Несколько раненийВ конце марта 17-летней Елизавете Резниковой позвонил неизвестный и сообщил, что ее отец находится в плену. К тому моменту он уже три недели не выходил на связь с родными. Последний раз — поздравлял дочь и жену с 8 Марта."Подумала, что это мошенники, — рассказывает Лиза. — Но они прислали его фотографию. Было видно, что ему сильно досталось".Денис всю жизнь работал на шахте. Увлекался гитарой и даже играл в местной рок-группе. В 2014-м рвался на фронт, но жена убедила остаться дома: дочери было только семь.В феврале 2022-го под всеобщую мобилизацию Резников также не попал, на шахте давали бронь. Однако спустя десять месяцев он записался в добровольцы. Причем родным сообщил об этом лишь перед уходом на фронт. Воевал на самых горячих участках. Был ранен. Восстановившись, вернулся в строй. Его отправили под Красногоровку, где вскоре после очередного ранения он и попал в плен.Задания от "Андрея"Тот, кто звонил дочери Дениса, представился Андреем. Сказал, что с отцом ничего не случится, если она выполнит все его требования."Велели скинуть фотографию моего паспорта с пропиской, — вспоминает Елизавета. — Спросили, с кем из военных или их родных я общаюсь. Не отвечу — сделают отцу больно. Я же все это время просила с ним пообщаться".Спустя пару дней ей разрешили недолгую беседу. По словам девушки, отец старался держаться, уверял, что все хорошо. Правда, голос сильно дрожал. Такой тревожной интонации Лиза не слышала у него ни разу.Затем ей прислали видео, на котором Денис с мешком на голове говорит, что с ним все нормально."Он попросил фотографии диплома, а также грамот и благодарственных писем, — продолжает Лиза. — Якобы для ходатайства в суд. Объяснили, что отца будут судить по законам Украины и эти документы могут помочь. Я все сделала. Потом последовали другие задания".Девушке отправили координаты, приказали пойти туда и сделать с разных ракурсов несколько снимков. Там был военный объект, поэтому Лиза отказалась. С тех пор звонков не было. О судьбе Дениса ничего не известно.Два ответаИстория получила продолжение, когда о ней узнала ныне живущая в Италии донецкая активистка Ирина Вихорева."Через свою организацию мы наняли для Лизы и ее матери адвоката, — говорит правозащитница. — Он побеседовал с девушкой, приложил скриншоты и подал два обращения в Страсбург: в Европейский комитет по предотвращению пыток и Европейский суд по правам человека".Через несколько недель из ЕКПП сообщили, что Резникова внесли в свой список. Пообещали выяснить обстоятельства пленения, условия содержания — когда кто-нибудь из сотрудников поедет на Украину."Из ЕСПЧ ответ пришел лишь на днях, — рассказывает Ирина. — Проинформировали, что запущен процесс "Резников против Украины", однако Киев об этом еще не уведомили. Сослались на 39-ю статью. Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить иск. Этим сейчас и занимается наш адвокат".Также юрист обратился в МИД Швейцарии, предоставив сведения о пытках. Дело в том, что на так называемом Международном саммите мира, который пройдет в Швейцарии в середине июня, одна из обсуждаемых тем — как раз военнопленные.Список на обменВ первых числах мая Ирина провела согласованный с властями пикет возле посольства Украины в Италии, приурочив это также к годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов."Вместе с другими активистами мы планировали передать информацию о пытках Резникова и шантаже его дочери непосредственно украинским дипломатам, — добавляет правозащитница. — Полицейские пообещали помочь, но затем заявили, что вручить петицию не получится, поскольку "в посольстве принять документ отказались".Лиза добивается возвращения отца домой. По данным уполномоченной по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, его уже включили в список разыскиваемых и подлежащих обмену военнослужащих. Поэтому надежда есть.
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РИА Новости
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в мире, украина, италия, швейцария, дарья морозова, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, Швейцария, Дарья Морозова, Европейский суд, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
"Его голос дрожал". Что украинские спецслужбы сделали с Денисом Резниковым

ЕСПЧ и ЕКПП обратили внимание на ситуацию с пытками Резникова в украинском плену

© Фото : предоставлено Ириной ВихоревойДенис Резников
Денис Резников - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : предоставлено Ириной Вихоревой
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. "Пока ты не отвечаешь на звонки, твоему отцу становится все хуже" — такими сообщениями украинские силовики шантажировали несовершеннолетнюю дочь донецкого шахтера Дениса Резникова. От нее требовали персональные данные и фотографии военных объектов. В итоге об этом узнали в Европе. О том, как бойца пытаются вызволить из плена, — в материале РИА Новости.

Несколько ранений

В конце марта 17-летней Елизавете Резниковой позвонил неизвестный и сообщил, что ее отец находится в плену. К тому моменту он уже три недели не выходил на связь с родными. Последний раз — поздравлял дочь и жену с 8 Марта.
"Подумала, что это мошенники, — рассказывает Лиза. — Но они прислали его фотографию. Было видно, что ему сильно досталось".
© Фото : предоставлено Ириной ВихоревойРезников во время работы на шахте
Резников во время работы на шахте - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : предоставлено Ириной Вихоревой
Резников во время работы на шахте
Денис всю жизнь работал на шахте. Увлекался гитарой и даже играл в местной рок-группе. В 2014-м рвался на фронт, но жена убедила остаться дома: дочери было только семь.
В феврале 2022-го под всеобщую мобилизацию Резников также не попал, на шахте давали бронь. Однако спустя десять месяцев он записался в добровольцы. Причем родным сообщил об этом лишь перед уходом на фронт. Воевал на самых горячих участках. Был ранен. Восстановившись, вернулся в строй. Его отправили под Красногоровку, где вскоре после очередного ранения он и попал в плен.
© Фото : предоставлено Ириной ВихоревойРезников с дочерью
Резников вместе с дочерью - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : предоставлено Ириной Вихоревой
Резников с дочерью

Задания от "Андрея"

Тот, кто звонил дочери Дениса, представился Андреем. Сказал, что с отцом ничего не случится, если она выполнит все его требования.
"Велели скинуть фотографию моего паспорта с пропиской, — вспоминает Елизавета. — Спросили, с кем из военных или их родных я общаюсь. Не отвечу — сделают отцу больно. Я же все это время просила с ним пообщаться".
Спустя пару дней ей разрешили недолгую беседу. По словам девушки, отец старался держаться, уверял, что все хорошо. Правда, голос сильно дрожал. Такой тревожной интонации Лиза не слышала у него ни разу.
© Предоставлено Ириной ВихоревойФотография Резникова и переписка с украинским силовиком
Фотография Резникова и переписка с украинским силовиком
Фотография Резникова и переписка с украинским силовиком
© Предоставлено Ириной Вихоревой
1 из 3
© предоставлено Ириной ВихоревойУкраинские силовики требовали персональные данные подростка
Украинские силовики требовали персональные данные подростка
Украинские силовики требовали персональные данные подростка
© предоставлено Ириной Вихоревой
2 из 3
© предоставлено Ириной Вихоревой

Угрозы со стороны украинского силовика

Угрозы со стороны украинкого силовика

Угрозы со стороны украинского силовика

© предоставлено Ириной Вихоревой
3 из 3
Фотография Резникова и переписка с украинским силовиком
© Предоставлено Ириной Вихоревой
1 из 3
Украинские силовики требовали персональные данные подростка
© предоставлено Ириной Вихоревой
2 из 3

Угрозы со стороны украинского силовика

© предоставлено Ириной Вихоревой
3 из 3
Затем ей прислали видео, на котором Денис с мешком на голове говорит, что с ним все нормально.
"Он попросил фотографии диплома, а также грамот и благодарственных писем, — продолжает Лиза. — Якобы для ходатайства в суд. Объяснили, что отца будут судить по законам Украины и эти документы могут помочь. Я все сделала. Потом последовали другие задания".
Девушке отправили координаты, приказали пойти туда и сделать с разных ракурсов несколько снимков. Там был военный объект, поэтому Лиза отказалась. С тех пор звонков не было. О судьбе Дениса ничего не известно.
© предоставлено Ириной ВихоревойСкриншот с видео, отправленного Лизе украинским силовиком
Скриншот с видео, отправленного Лизе украинским силовиком
© предоставлено Ириной Вихоревой
Скриншот с видео, отправленного Лизе украинским силовиком

Два ответа

История получила продолжение, когда о ней узнала ныне живущая в Италии донецкая активистка Ирина Вихорева.
"Через свою организацию мы наняли для Лизы и ее матери адвоката, — говорит правозащитница. — Он побеседовал с девушкой, приложил скриншоты и подал два обращения в Страсбург: в Европейский комитет по предотвращению пыток и Европейский суд по правам человека".
© предоставлено Ириной ВихоревойОтвет из ЕКПП
Ответ из ЕКПП
© предоставлено Ириной Вихоревой
Ответ из ЕКПП
Через несколько недель из ЕКПП сообщили, что Резникова внесли в свой список. Пообещали выяснить обстоятельства пленения, условия содержания — когда кто-нибудь из сотрудников поедет на Украину.
"Из ЕСПЧ ответ пришел лишь на днях, — рассказывает Ирина. — Проинформировали, что запущен процесс "Резников против Украины", однако Киев об этом еще не уведомили. Сослались на 39-ю статью. Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить иск. Этим сейчас и занимается наш адвокат".
© предоставлено Ириной ВихоревойОтвет из ЕСПЧ
Ответ из ЕСПЧ
© предоставлено Ириной Вихоревой
Ответ из ЕСПЧ
Также юрист обратился в МИД Швейцарии, предоставив сведения о пытках. Дело в том, что на так называемом Международном саммите мира, который пройдет в Швейцарии в середине июня, одна из обсуждаемых тем — как раз военнопленные.

Список на обмен

В первых числах мая Ирина провела согласованный с властями пикет возле посольства Украины в Италии, приурочив это также к годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов.
"Вместе с другими активистами мы планировали передать информацию о пытках Резникова и шантаже его дочери непосредственно украинским дипломатам, — добавляет правозащитница. — Полицейские пообещали помочь, но затем заявили, что вручить петицию не получится, поскольку "в посольстве принять документ отказались".
© Фото : предоставлено Ириной ВихоревойИрина на пикете в Риме
Ирина на пикете в Риме - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : предоставлено Ириной Вихоревой
Ирина на пикете в Риме
Лиза добивается возвращения отца домой. По данным уполномоченной по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, его уже включили в список разыскиваемых и подлежащих обмену военнослужащих. Поэтому надежда есть.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИталияШвейцарияДарья МорозоваЕвропейский судЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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