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Токийская публика восторженно встречает спектакль "Дуэль" МХТ имени Чехова - РИА Новости, 29.05.2024
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Культура
 
19:12 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/spektakl-1949209764.html
Токийская публика восторженно встречает спектакль "Дуэль" МХТ имени Чехова
Токийская публика восторженно встречает спектакль "Дуэль" МХТ имени Чехова - РИА Новости, 29.05.2024
Токийская публика восторженно встречает спектакль "Дуэль" МХТ имени Чехова
Токийская публика восторженно встречает спектакль "Дуэль" Московского художественного театра по одноименной повести Антона Чехова в рамках первых за 36 лет... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:12
2024-05-29T19:12
культура
япония
александр пушкин
антон чехов
игорь золотовицкий
мосфильм
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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Токийская публика восторженно встречает спектакль "Дуэль" Московского художественного театра по одноименной повести Антона Чехова в рамках первых за 36 лет гастролей этого театра в Японии, передает корреспондент РИА Новости. Спектакль "Дуэль" в МХТ имени Чехова поставлен режиссером Антоном Яковлевым. В ролях: Александр Усов, Эдуард Чекмазов, Игорь Золотовицкий, Мария Карпова, Валерий Трошин, Вера Харыбина, Алексей Агапов, Армэн Арушанян, Виктор Клюхин. Несмотря на удаленность зала, где проходят гастроли, от центра и относительно раннее время показа для буднего дня, спектакль ждал аншлаг. Это тем более удивительно, что реклама гастролей была минимальной. Публика в зале – японцы и россияне, мамы с детьми, пожилые пары, студенты. В антракте большой популярностью пользовались российские товары: чаи, павлопосадские платки, матрешки, Чебурашки, берестяные шкатулки и даже зеленые школьные тетради с портретом Александра Пушкина на обложке и прописным алфавитом на задней стороне. Не очень простой, казалось бы, для восприятия японской публикой спектакль с неоднозначными героями, российской спецификой завершился овацией: зал аплодировал артистам стоя, криками браво, неоднократно вызывая их на поклон. "Это очень философский спектакль, но очень интересный", "Здесь нет идеала человека, а есть люди как они есть, нет плохих и хороших, они просто люди", "Я под сильным впечатлением от спектакля", - такие оценки зрителей услышала корреспондент РИА Новости. Первые за 36 лет гастроли театра в Японии проходят в рамках Фестиваля российской культуры. Как сообщили организаторы, на последний спектакль в пятницу, несмотря на дневное время, билеты раскуплены полностью. У желающих посмотреть "Дуэль" в исполнении артистов МХТ имени Чехова остался последний шанс – вечерний спектакль в четверг. В программе фестиваля на этот год около 30 мероприятий: кинопоказы фильмов по произведениям Пушкина "Царь Салтан" и "Руслан и Людмила", фильмов-опер на музыку Мусоргского "Хованщина" и "Борис Годунов", юбилейные концерты, посвященные 185-летию со дня рождения Мусоргского, 225-летию со дня рождения Пушкина и 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова, балетный конкурс Petipa Prix, фестиваль фильмов Андрея Тарковского, кинофестиваль в честь 100-летия создания "Мосфильма", концерты народной музыки и выступления артистов балета. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий – концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.
https://ria.ru/20231122/balet-1911170134.html
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япония, александр пушкин, антон чехов, игорь золотовицкий, мосфильм
Культура, Япония, Александр Пушкин, Антон Чехов, Игорь Золотовицкий, Мосфильм
Токийская публика восторженно встречает спектакль "Дуэль" МХТ имени Чехова

В Токио восторженно встретили спекталь "Дуэль" на первых за 36 лет гастролях МХТ

© МХТ имени А. П. Чехова/TelegramСпектакль "Дуэль" МХТ имени А. П. Чехова
Спектакль Дуэль МХТ имени А. П. Чехова
© МХТ имени А. П. Чехова/Telegram
Спектакль "Дуэль" МХТ имени А. П. Чехова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Токийская публика восторженно встречает спектакль "Дуэль" Московского художественного театра по одноименной повести Антона Чехова в рамках первых за 36 лет гастролей этого театра в Японии, передает корреспондент РИА Новости.
Спектакль "Дуэль" в МХТ имени Чехова поставлен режиссером Антоном Яковлевым. В ролях: Александр Усов, Эдуард Чекмазов, Игорь Золотовицкий, Мария Карпова, Валерий Трошин, Вера Харыбина, Алексей Агапов, Армэн Арушанян, Виктор Клюхин.
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Несмотря на удаленность зала, где проходят гастроли, от центра и относительно раннее время показа для буднего дня, спектакль ждал аншлаг. Это тем более удивительно, что реклама гастролей была минимальной. Публика в зале – японцы и россияне, мамы с детьми, пожилые пары, студенты.
В антракте большой популярностью пользовались российские товары: чаи, павлопосадские платки, матрешки, Чебурашки, берестяные шкатулки и даже зеленые школьные тетради с портретом Александра Пушкина на обложке и прописным алфавитом на задней стороне.
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Не очень простой, казалось бы, для восприятия японской публикой спектакль с неоднозначными героями, российской спецификой завершился овацией: зал аплодировал артистам стоя, криками браво, неоднократно вызывая их на поклон.
"Это очень философский спектакль, но очень интересный", "Здесь нет идеала человека, а есть люди как они есть, нет плохих и хороших, они просто люди", "Я под сильным впечатлением от спектакля", - такие оценки зрителей услышала корреспондент РИА Новости.
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22 апреля, 14:24
Первые за 36 лет гастроли театра в Японии проходят в рамках Фестиваля российской культуры. Как сообщили организаторы, на последний спектакль в пятницу, несмотря на дневное время, билеты раскуплены полностью. У желающих посмотреть "Дуэль" в исполнении артистов МХТ имени Чехова остался последний шанс – вечерний спектакль в четверг.
В программе фестиваля на этот год около 30 мероприятий: кинопоказы фильмов по произведениям Пушкина "Царь Салтан" и "Руслан и Людмила", фильмов-опер на музыку Мусоргского "Хованщина" и "Борис Годунов", юбилейные концерты, посвященные 185-летию со дня рождения Мусоргского, 225-летию со дня рождения Пушкина и 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова, балетный конкурс Petipa Prix, фестиваль фильмов Андрея Тарковского, кинофестиваль в честь 100-летия создания "Мосфильма", концерты народной музыки и выступления артистов балета.
Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий – концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.
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