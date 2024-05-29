https://ria.ru/20240529/spektakl-1949209764.html

Токийская публика восторженно встречает спектакль "Дуэль" МХТ имени Чехова

Токийская публика восторженно встречает спектакль "Дуэль" МХТ имени Чехова - РИА Новости, 29.05.2024

Токийская публика восторженно встречает спектакль "Дуэль" МХТ имени Чехова

Токийская публика восторженно встречает спектакль "Дуэль" Московского художественного театра по одноименной повести Антона Чехова в рамках первых за 36 лет... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:12

2024-05-29T19:12

2024-05-29T19:12

культура

япония

александр пушкин

антон чехов

игорь золотовицкий

мосфильм

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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Токийская публика восторженно встречает спектакль "Дуэль" Московского художественного театра по одноименной повести Антона Чехова в рамках первых за 36 лет гастролей этого театра в Японии, передает корреспондент РИА Новости. Спектакль "Дуэль" в МХТ имени Чехова поставлен режиссером Антоном Яковлевым. В ролях: Александр Усов, Эдуард Чекмазов, Игорь Золотовицкий, Мария Карпова, Валерий Трошин, Вера Харыбина, Алексей Агапов, Армэн Арушанян, Виктор Клюхин. Несмотря на удаленность зала, где проходят гастроли, от центра и относительно раннее время показа для буднего дня, спектакль ждал аншлаг. Это тем более удивительно, что реклама гастролей была минимальной. Публика в зале – японцы и россияне, мамы с детьми, пожилые пары, студенты. В антракте большой популярностью пользовались российские товары: чаи, павлопосадские платки, матрешки, Чебурашки, берестяные шкатулки и даже зеленые школьные тетради с портретом Александра Пушкина на обложке и прописным алфавитом на задней стороне. Не очень простой, казалось бы, для восприятия японской публикой спектакль с неоднозначными героями, российской спецификой завершился овацией: зал аплодировал артистам стоя, криками браво, неоднократно вызывая их на поклон. "Это очень философский спектакль, но очень интересный", "Здесь нет идеала человека, а есть люди как они есть, нет плохих и хороших, они просто люди", "Я под сильным впечатлением от спектакля", - такие оценки зрителей услышала корреспондент РИА Новости. Первые за 36 лет гастроли театра в Японии проходят в рамках Фестиваля российской культуры. Как сообщили организаторы, на последний спектакль в пятницу, несмотря на дневное время, билеты раскуплены полностью. У желающих посмотреть "Дуэль" в исполнении артистов МХТ имени Чехова остался последний шанс – вечерний спектакль в четверг. В программе фестиваля на этот год около 30 мероприятий: кинопоказы фильмов по произведениям Пушкина "Царь Салтан" и "Руслан и Людмила", фильмов-опер на музыку Мусоргского "Хованщина" и "Борис Годунов", юбилейные концерты, посвященные 185-летию со дня рождения Мусоргского, 225-летию со дня рождения Пушкина и 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова, балетный конкурс Petipa Prix, фестиваль фильмов Андрея Тарковского, кинофестиваль в честь 100-летия создания "Мосфильма", концерты народной музыки и выступления артистов балета. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий – концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.

https://ria.ru/20231122/balet-1911170134.html

https://ria.ru/20230927/festival-1898870265.html

https://ria.ru/20240422/festival-1941519412.html

https://ria.ru/20240515/opera-1946206774.html

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япония, александр пушкин, антон чехов, игорь золотовицкий, мосфильм