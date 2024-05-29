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В Приморье мужчина убил соседскую овчарку, забежавшую на его участок
В Приморье мужчина убил соседскую овчарку, забежавшую на его участок - РИА Новости, 29.05.2024
В Приморье мужчина убил соседскую овчарку, забежавшую на его участок
Житель Приморья подвесил на дерево соседскую ханаанскую овчарку, которая забежала на его участок, собака погибла в мучениях, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:06
2024-05-29T11:06
2024-05-29T11:06
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Житель Приморья подвесил на дерево соседскую ханаанскую овчарку, которая забежала на его участок, собака погибла в мучениях, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, житель приморского села Вольно-Надеждинское сообщил в прокуратуру о том, что несколько дней назад его собака - ханаанская овчарка - забежала на участок к соседу. "(Он) схватил собаку и подвесил в веревочную петлю на дереве, наблюдая за мучениями и криками животного. В результате действий фигуранта животное погибло... Возбуждено уголовное дело по пп. "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, с применением садистских методов)", - говорится в сообщении. Ход и результаты расследования поставлены на контроль, информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20240205/ovcharka-1925526010.html
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье мужчина убил соседскую овчарку, забежавшую на его участок
Житель Приморья подвесил на дерево ханаанскую овчарку, собака погибла в мучениях