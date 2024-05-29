https://ria.ru/20240529/smi-1949086041.html

США могут снять запрет на удары ВСУ по территории России, пишут СМИ

США могут снять запрет на удары ВСУ по территории России, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2024

США могут снять запрет на удары ВСУ по территории России, пишут СМИ

Президент США Джо Байден рассматривает возможность снятия ограничений на использование поставляемого американцами оружия для ударов Украины по территории РФ,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:35

2024-05-29T11:35

2024-05-29T11:35

россия

сша

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джо байден

энтони блинкен

джон кирби

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассматривает возможность снятия ограничений на использование поставляемого американцами оружия для ударов Украины по территории РФ, пишет обозреватель газеты Washington Post. Обозреватель сообщает, что для противостояния успехам РФ в ходе спецоперации в администрации Байдена рассматривают два варианта мер противодействия: снятие ограничений на использование вооружения и наказание Китая за поставку России технологий. "Чтобы противостоять российским продвижениям на Украине, президент Байден рассматривает две новые жесткие контрмеры: наказать Китай за поставки ключевых технологий Москве и снять ограничения на использование Украиной американского оружия малой дальности для атак внутри России", - говорится в материале. Автор отмечает, что, если США примут подобные решения, это станет "значительной эскалацией выверенной политики" Байдена по поддержке Украины. А рассмотрение этого вопроса показывает, что в администрации американского президента все больше озабочены уязвимым положением ВСУ на фронте. Госсекретарь США Энтони Блинкен после в ходе визита в Киев услышал что-то, что его обеспокоило, полагает обозреватель, поэтому глава госдепа призвал власти США пересмотреть запрет для Киева на использование оружия. Координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби, тем не менее, заявил накануне, что США знают о заинтересованности Владимира Зеленского в использовании западного оружия против целей на территории РФ, но по-прежнему не поддерживают такие удары. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.

https://ria.ru/20240527/konflikt-1948514172.html

https://ria.ru/20240529/rakety-1949067155.html

https://ria.ru/20240522/kongress-1947555648.html

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россия, сша, украина, джо байден, энтони блинкен, джон кирби, вооруженные силы украины, нато, в мире