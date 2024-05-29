https://ria.ru/20240529/skolkovo-1949186853.html

Разработка резидента "Сколково" ускорит доставку "Почты России"

Разработка резидента "Сколково" ускорит доставку "Почты России" - РИА Новости, 29.05.2024

Разработка резидента "Сколково" ускорит доставку "Почты России"

Фонд "Сколково" и "Почта России" подписали договор о внедрении системы интеллектуального моделирования в почтовой логистике в период с 2024 по 2026 годы,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:49

2024-05-29T17:49

2024-05-29T17:49

технологии

дмитрий чудинов

почта россии

сколково

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Фонд "Сколково" и "Почта России" подписали договор о внедрении системы интеллектуального моделирования в почтовой логистике в период с 2024 по 2026 годы, сообщает пресс-служба фонда. Партнером почты в реализации проекта станет резидент "Сколково". Он занимается созданием и поддержкой оптимизационных платформ и информационных систем. Благодаря проекту почта автоматизирует рутинные операции и сможет строить более оптимальные маршруты. На основании исторических данных с помощью технологии искусственного интеллекта система рассчитает прогноз поступления почтовых отправлений на каждом этапе логистической цепочки. После чего предложит оптимальные маршруты доставки почты конечному получателю. Первые расчеты показывают, что система поможет "Почте России" сократить сроки доставки за счет исключения лишних транспортных узлов из маршрута либо уменьшения их числа. "Цифровизация компании напрямую влияет на ее эффективность. В случае с почтой искусственный интеллект позволит нам повысить качество услуг и значительно улучшить клиентский сервис", — отметил заместитель генерального директора "Почты России" Дмитрий Чудинов, его слова приводит пресс-служба. Как рассказала директор проектного офиса оператора отраслевых проектов "Цифровой экономики" фонда "Сколково" Екатерина Столбова, федеральный проект направлен на стимулирование спроса на технологии ИИ среди российских предприятий приоритетных отраслей экономики в целях повышения их эффективности и достижения технологического суверенитета. "За период реализации этой программы мы поддержали 25 проектов на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Проект "Почты России" предусматривает оптимизацию процесса построения логистических операций, сокращение издержек при транспортировке посылок", — добавила Столбова. "Почта России" активно внедряет цифровые решения в логистику и этому способствуют накопленные петабайты данных о трекинге почтовых отправлений, операциях на логистических объектах и отделениях связи. Компания также использует систему анализа больших данных для построения эффективных международных маршрутов. Кроме того, в управлении сортировкой почта применяет технологию компьютерного зрения для распознавания стикеров, адресов и других параметров. Федеральный проект "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика" разработан для реализации стратегии развития ИИ до 2030 года. Предприятия, внедряющие технологии ИИ для цифровой трансформации бизнеса, могут претендовать на гранты размером от 20 до 100 миллионов рублей. Реализуемые проекты должны быть пилотными и предусматривать применение искусственного интеллекта в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов. В 2023 году было поддержано 17 ИИ-проектов на сумму более 820 миллионов рублей. На 2024 год предусмотрен объем средств на гранты ИИ в размере не менее 516 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240412/forum-1939543689.html

https://ria.ru/20240326/nauka-1935867610.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, дмитрий чудинов, почта россии, сколково