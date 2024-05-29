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Сийярто заявил о провале санкционной политики Евросоюза - РИА Новости, 29.05.2024
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12:25 29.05.2024 (обновлено: 15:04 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/siyyarto-1949095700.html
Сийярто заявил о провале санкционной политики Евросоюза
Сийярто заявил о провале санкционной политики Евросоюза - РИА Новости, 29.05.2024
Сийярто заявил о провале санкционной политики Евросоюза
Санкционная политика Евросоюза провалилась, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время общения с журналистами в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:25
2024-05-29T15:04
венгрия
евросоюз
в мире
минск
белоруссия
петер сийярто
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МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Санкционная политика Евросоюза провалилась, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время общения с журналистами в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии.&quot;Мы определенно занимаем позицию, что санкционная политика (ЕС. — Прим. ред.) провалилась. И это не политическое заявление. &lt;...&gt; Это факт&quot;, — подчеркнул он.Дипломат отметил, что экономика ЕС много потеряла из-за санкционной политики. "Поэтому если бы это зависело от нас, мы были бы рады, если бы санкционных пакетов больше не было", — сказал Сийярто.Он также добавил, что Будапешт не допустит включения в 14-й санкционный пакет мер, которые навредили бы венгерской экономике и ограничили сотрудничество страны с Россией и Белоруссией.После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом Россия справляется с давлением, а в самих западных странах уже не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240528/sanktsii-1949016596.html
https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948658244.html
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венгрия, евросоюз, в мире, минск, белоруссия, петер сийярто
Венгрия, Евросоюз, В мире, Минск, Белоруссия, Петер Сийярто
Сийярто заявил о провале санкционной политики Евросоюза

Глава МИД Венгрии: санкционная политика Евросюза провалилась

© Фото : @szijjarto.peter.officialГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : @szijjarto.peter.official
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Санкционная политика Евросоюза провалилась, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время общения с журналистами в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии.
«

"Мы определенно занимаем позицию, что санкционная политика (ЕС. — Прим. ред.) провалилась. И это не политическое заявление. <...> Это факт", — подчеркнул он.

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Дипломат отметил, что экономика ЕС много потеряла из-за санкционной политики.
"Поэтому если бы это зависело от нас, мы были бы рады, если бы санкционных пакетов больше не было", — сказал Сийярто.
Он также добавил, что Будапешт не допустит включения в 14-й санкционный пакет мер, которые навредили бы венгерской экономике и ограничили сотрудничество страны с Россией и Белоруссией.
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После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву.
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При этом Россия справляется с давлением, а в самих западных странах уже не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции против Белоруссии
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ВенгрияЕвросоюзВ миреМинскБелоруссияПетер Сийярто
 
 
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