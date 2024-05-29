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Силуанов объяснил идею повышения НДФЛ запросом общества - РИА Новости, 29.05.2024
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16:09 29.05.2024 (обновлено: 16:28 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/siluanov-1949162281.html
Силуанов объяснил идею повышения НДФЛ запросом общества
Силуанов объяснил идею повышения НДФЛ запросом общества - РИА Новости, 29.05.2024
Силуанов объяснил идею повышения НДФЛ запросом общества
Градация налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявил министр финансов РФ Антон РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:09
2024-05-29T16:28
антон силуанов
павел зарубин
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Градация налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.&quot;Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали и в парламенте, об этом велась дискуссия на страницах газет и журналов. Когда мы посмотрели, а какие существуют ставки налогообложения в других странах, какие наши предложения были от различных фракций, то подготовили, на наш взгляд, очень оптимальную, справедливую шкалу налогообложения&quot;, - сказал Силуанов."Мы давно не подходили так системно к изменениям, к совершенствованию налогового законодательства. Сейчас это назрело", - также сказал министр.Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых - расширенная прогрессия НДФЛ. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.
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антон силуанов, павел зарубин, министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика, налоговые изменения в россии
Антон Силуанов, Павел Зарубин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Экономика, Налоговые изменения в России
Силуанов объяснил идею повышения НДФЛ запросом общества

Силуанов: НДФЛ был предложен, потому что запрос общества был на справедливость

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Градация налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«

"Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали и в парламенте, об этом велась дискуссия на страницах газет и журналов. Когда мы посмотрели, а какие существуют ставки налогообложения в других странах, какие наши предложения были от различных фракций, то подготовили, на наш взгляд, очень оптимальную, справедливую шкалу налогообложения", - сказал Силуанов.

"Мы давно не подходили так системно к изменениям, к совершенствованию налогового законодательства. Сейчас это назрело", - также сказал министр.
Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых - расширенная прогрессия НДФЛ. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Симоньян рассказала о последствиях перехода к прогрессивной шкале НДФЛ
00:47
 
Антон СилуановПавел ЗарубинМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономикаНалоговые изменения в России
 
 
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