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В Швеции неизвестный бросил тушу кабана у мечети - РИА Новости, 29.05.2024
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15:19 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/shvetsiya-1949147847.html
В Швеции неизвестный бросил тушу кабана у мечети
В Швеции неизвестный бросил тушу кабана у мечети - РИА Новости, 29.05.2024
В Швеции неизвестный бросил тушу кабана у мечети
Полиция Швеции заявила, что расследует преступление на почве ненависти после того, как неизвестный бросил тушу дикого кабана рядом с мечетью в городе Шёвде на... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:19
2024-05-29T15:19
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полиция Швеции заявила, что расследует преступление на почве ненависти после того, как неизвестный бросил тушу дикого кабана рядом с мечетью в городе Шёвде на юге страны, передает агентство Франс Пресс. "Свинью подбросили у фасада мечети. Это произошло ночью. Жалоба зарегистрирована по факту подстрекательства к расовой ненависти, но мы не исключаем других мотивов", - цитирует агентство текст заявления на сайте полиции. Позднее глава фонда, управляющего мечетью, Смайо Сахат заявил агентству, что у речь идет о туше кабана. Он добавил, что неизвестный приехал на автомобиле, а его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. По словам Сахата, мечеть, открывшаяся года назад, в последнее время не получала угроз, добавляет агентство.
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в мире, швеция
В мире, Швеция
В Швеции неизвестный бросил тушу кабана у мечети

В Швеции неизвестный бросил тушу кабана у мечети, идет расследование

© Fotolia / Maksim ShebekoАвтомобиль шведской полиции
Автомобиль шведской полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Fotolia / Maksim Shebeko
Автомобиль шведской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полиция Швеции заявила, что расследует преступление на почве ненависти после того, как неизвестный бросил тушу дикого кабана рядом с мечетью в городе Шёвде на юге страны, передает агентство Франс Пресс.
«
"Свинью подбросили у фасада мечети. Это произошло ночью. Жалоба зарегистрирована по факту подстрекательства к расовой ненависти, но мы не исключаем других мотивов", - цитирует агентство текст заявления на сайте полиции.
Позднее глава фонда, управляющего мечетью, Смайо Сахат заявил агентству, что у речь идет о туше кабана. Он добавил, что неизвестный приехал на автомобиле, а его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. По словам Сахата, мечеть, открывшаяся года назад, в последнее время не получала угроз, добавляет агентство.
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