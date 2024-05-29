https://ria.ru/20240529/shvetsiya-1949147847.html

В Швеции неизвестный бросил тушу кабана у мечети

В Швеции неизвестный бросил тушу кабана у мечети - РИА Новости, 29.05.2024

В Швеции неизвестный бросил тушу кабана у мечети

Полиция Швеции заявила, что расследует преступление на почве ненависти после того, как неизвестный бросил тушу дикого кабана рядом с мечетью в городе Шёвде на... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:19

2024-05-29T15:19

2024-05-29T15:19

в мире

швеция

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полиция Швеции заявила, что расследует преступление на почве ненависти после того, как неизвестный бросил тушу дикого кабана рядом с мечетью в городе Шёвде на юге страны, передает агентство Франс Пресс. "Свинью подбросили у фасада мечети. Это произошло ночью. Жалоба зарегистрирована по факту подстрекательства к расовой ненависти, но мы не исключаем других мотивов", - цитирует агентство текст заявления на сайте полиции. Позднее глава фонда, управляющего мечетью, Смайо Сахат заявил агентству, что у речь идет о туше кабана. Он добавил, что неизвестный приехал на автомобиле, а его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. По словам Сахата, мечеть, открывшаяся года назад, в последнее время не получала угроз, добавляет агентство.

https://ria.ru/20231127/shvetsiya-1912107006.html

швеция

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в мире, швеция