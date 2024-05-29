Рейтинг@Mail.ru
Швеция выделит военную помощь Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/shvetsiya-1949113260.html
Швеция выделит военную помощь Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов
Швеция выделит военную помощь Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 29.05.2024
Швеция выделит военную помощь Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов
Швеция объявила о выделении крупнейшего от страны пакета военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов (13,3 миллиарда шведских крон), передает... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:43
2024-05-29T13:43
в мире
украина
россия
швеция
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Швеция объявила о выделении крупнейшего от страны пакета военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов (13,3 миллиарда шведских крон), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на вице-премьера и министра энергетики и промышленности Швеции Эббу Буш. "Швеция поддерживает Украину с помощью уже 16-го пакета, это самый крупный на данный момент на сумму 13,3 миллиарда крон", - заявила Буш. Отмечается, что пакет будет включать два шведских самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления SAAB ASCC, а также ракетную систему, бронированную технику, артиллерийские снаряды и боеприпасы для ПВО. В Стокгольме также добавили, что пока отказались от поставок Киеву истребителей Gripen. В марте шведский парламентский комитет по финансам поддержал предложение правительства отправить Украине военную помощь, в том числе военную технику и боеприпасы и оказать финансовую поддержку. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240528/istrebiteli-1948922234.html
https://ria.ru/20231213/evropa-1915449539.html
украина
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, швеция, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Швеция, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Швеция выделит военную помощь Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов

Франс Пресс: Швеция выделит крупнейший от страны пакет военной помощи Украине

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Швеция объявила о выделении крупнейшего от страны пакета военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов (13,3 миллиарда шведских крон), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на вице-премьера и министра энергетики и промышленности Швеции Эббу Буш.
"Швеция поддерживает Украину с помощью уже 16-го пакета, это самый крупный на данный момент на сумму 13,3 миллиарда крон", - заявила Буш.
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Швеция решила подождать с отправкой истребителей Украине, пишут СМИ
Вчера, 15:26
Отмечается, что пакет будет включать два шведских самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления SAAB ASCC, а также ракетную систему, бронированную технику, артиллерийские снаряды и боеприпасы для ПВО. В Стокгольме также добавили, что пока отказались от поставок Киеву истребителей Gripen.
В марте шведский парламентский комитет по финансам поддержал предложение правительства отправить Украине военную помощь, в том числе военную технику и боеприпасы и оказать финансовую поддержку.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Страны Северной Европы обязались продолжать оказывать Киеву помощь
13 декабря 2023, 09:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияШвецияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала