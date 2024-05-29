https://ria.ru/20240529/shvetsiya-1949113260.html

Швеция выделит военную помощь Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов

Швеция выделит военную помощь Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 29.05.2024

Швеция выделит военную помощь Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов

Швеция объявила о выделении крупнейшего от страны пакета военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов (13,3 миллиарда шведских крон), передает... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:43

2024-05-29T13:43

2024-05-29T13:43

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Швеция объявила о выделении крупнейшего от страны пакета военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов (13,3 миллиарда шведских крон), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на вице-премьера и министра энергетики и промышленности Швеции Эббу Буш. "Швеция поддерживает Украину с помощью уже 16-го пакета, это самый крупный на данный момент на сумму 13,3 миллиарда крон", - заявила Буш. Отмечается, что пакет будет включать два шведских самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления SAAB ASCC, а также ракетную систему, бронированную технику, артиллерийские снаряды и боеприпасы для ПВО. В Стокгольме также добавили, что пока отказались от поставок Киеву истребителей Gripen. В марте шведский парламентский комитет по финансам поддержал предложение правительства отправить Украине военную помощь, в том числе военную технику и боеприпасы и оказать финансовую поддержку. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240528/istrebiteli-1948922234.html

https://ria.ru/20231213/evropa-1915449539.html

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в мире, украина, россия, швеция, сергей лавров, нато