https://ria.ru/20240529/shpiony-1948952228.html

"У них есть канал связи". Десяткам тысяч русских выдали черную метку

"У них есть канал связи". Десяткам тысяч русских выдали черную метку - РИА Новости, 29.05.2024

"У них есть канал связи". Десяткам тысяч русских выдали черную метку

Власти Эстонии решили всерьез заняться проблемой иностранного влияния. И принялись искать очаги "пророссийской пропаганды", выслеживать адептов Русского мира... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:00

2024-05-29T08:00

2024-05-29T14:03

религия

эстония

москва

россия

русская православная церковь

московский патриархат

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Эстонии решили всерьез заняться проблемой иностранного влияния. И принялись искать очаги "пророссийской пропаганды", выслеживать адептов Русского мира. Дошло до того, что подозревать стали даже своих.Играть по правиламДело главы эстонского МВД Лаури Ляэнеметса живет. В погоне за искоренением всякого российского влияния он начал искать предателей среди местных политических деятелей. Под каток критики попала зампредседателя Центристской партии Яна Тоом.Она, по словам министра, "решила пойти против Эстонского государства, чтобы защитить кремлевский режим". Более того, в случае с Тоом налицо явный рецидив. В прошлом депутат Европарламента уже себя запятнала, защищая депортированную из республики гражданку России. И вот — взялась за старое.Что же такое сделала зампредседателя? Всего лишь решила помочь Эстонской православной церкви (ЭПЦ МП). С легкой руки Ляэнеметса на религиозную организацию повесили ярлык "структуры, поддерживающей российскую агрессию".Началось все в конце марта, когда в зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя состоялся съезд Всемирного русского народного собора (ВРНС). Итоговый документ ("Наказ") провозгласил специальную военную операцию "священной войной", "национально-освободительной борьбой русского народа".На "Наказ" остро отреагировали в Эстонии: духовенство стали вызывать на допросы в МВД; начались рейды чиновников по монастырям и приходам — с целью разъяснить "угрозы, которые несет в себе нынешняя ситуация".А позже Лаури Ляэнеметс поставил вопрос ребром: либо с нами, либо против нас. Эстонские приходы сами должны решить, сохранять или же разорвать каноническую связь с Московским патриархатом (МП).С этой целью ведомство даже наняло адвокатов из авторитетного в Прибалтике агентства Ellex Raidla. А депутат Яна Тоом решила играть по правилам. Ведь вопрос о разрыве или сохранении связей с МП следует рассматривать в правовом поле."Для этого нужны соответствующие средства. <…> Именно поэтому мы также провели переговоры. И адвокаты из адвокатского бюро Sirel & Partnerid <…> теперь будут работать с ЭПЦ", — пояснила она."Чтобы дела шли хорошо"Министру такая логика пришлась не по вкусу. Получается, центристы "защищают Кремль", в преддверии выборов тратят деньги на сторонние вещи. Такое нерациональное распределение средств наталкивает на мысль: не связана ли Центристская партия с Москвой.Кроме того, наем адвокатов приведет к состязанию на поприще юриспруденции. А значит, процесс с ЭПЦ может затянуться. Придется долго ждать окончательного решения. Но вне зависимости от этого ведомство останется при своих."Кремлевский режим имеет информационный канал в Эстонии через здешнюю <…> церковь. И через прихожан они все время говорят о Русском мире, смягчая вину России перед людьми, <…> в каждой церкви ЭПЦ МП сегодня молятся за патриарха Кирилла и желают ему добра и успехов. А это значит, что люди молятся и желают успехов, чтобы дела России на Украине шли хорошо", — заключил Ляэнеметс.С точки зрения светского законодательства, полагают в министерстве, закрыть "этот канал" нетрудно. Сложнее обстоит дело в церковном аспекте. Но и тут чиновники не растерялись. Сам глава МВД ждет, что представители ЭПЦ обвинят патриарха Кирилла в ереси. А его заместитель Райво Кюйт предложил русскому духовенству и верующим новое пристанище — в Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ).Но с последней у РПЦ всегда были натянутые отношения. Подконтрольная Константинополю и учрежденная не вполне каноническим путем, она в 1990-е стала яблоком раздора между двумя религиозными организациями. Доходило даже до разрыва евхаристического общения: запрета причащаться.Да и в целом обсуждать столь серьезные вопросы — искажения вероучения, смены юрисдикции — без участия Москвы нельзя. Это чревато расколом. Но власти поставили ультиматум: определиться в течение мая.Третий путьИ совещание действительно началось. В середине месяца в Таллине открылся собор ЭПЦ. Повестка — статус церкви и ее будущее. В конце заседания с докладом выступил епископ Тартуский Даниил (Леписк) — рассказал о текущем положении дел и о том, как идут переговоры с властями.Но на этом собор не закрыли. Позже иерарх поделился с журналистами: в июле может состояться вторая сессия. И пока речи о выходе отдельных приходов из подчинения Московского патриархата не идет.Параллельно в некоторых СМИ появилась информация, что столичный храм Иоанна Предтечи в Нымме определил свою судьбу и проголосовал за выход из-под духовной юрисдикции Москвы. По словам прихожанки этой церкви, сделали это на собрании общины еще в апреле."Изначально обсуждались три варианта: продолжать жить как прежде, ходатайствовать о расширенной автономии или присоединиться к Эстонской апостольской православной церкви", — уточнила она.Комментируя новость, епископ Тартуский подчеркнул: речь шла лишь о намерении, а не об окончательном решении. Таллинский приход предложил свой путь — двигаться в сторону автономии. Но, добавил он, это ЭПЦ сейчас не по силам: нет ни духовных школ, ни монастырей, которые считаются показателями самостоятельности церкви.Пока же руководство ЭПЦ отправило в Министерство внутренних дел письмо — подробное изложение того, какими путями можно выйти из кризиса. А также взялось за редактирование устава. Вероятно, с целью исключить спорные места, за которые могут зацепиться чиновники.Христианские собратья — католический епископ Филипп Журдан и глава Евангелическо-Лютеранской церкви Эстонии архиепископ Урмас Вийлма — разделяют стремление духовенства к диалогу. Когда государство само решает или закрывает что-то — это не самый лучший вариант, считают они.О том же заявил и теолог, доктор философии Тартуского университета Прийт Рохтметс: архиереи с пользой потратили время — посовещались со светским Таллином и с духовной Москвой. Ведь для большинства в ЭПЦ "религиозно-историческое самосознание тесно переплетено с Русской церковью". И разрыв этих связей станет слишком болезненным во всех отношениях.Ученый, правда, не исключает такой возможности. Но предупреждает о последствиях. Во-первых, "выход будет мнимым". Если разрыв произойдет, что тогда делать с уставом самой РПЦ? В нем Эстония по-прежнему останется канонической территорией Московского патриархата. Во-вторых, даже если РПЦ согласится предоставить независимость, встанет вопрос, признают ли остальные поместные церкви новую структуру.На данный момент, заключает Рохтметс, ни первое, ни второе нельзя считать оптимальным вариантом преодоления кризиса. Следовательно, необходимо искать иной путь. И на это нужно немало времени.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эстония, москва, россия, русская православная церковь, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение