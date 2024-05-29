https://ria.ru/20240529/shor-1949109276.html
Все руководство "Победы" приедет на съезд в Москве, заявил Шор
Все руководство "Победы" приедет на съезд в Москве, заявил Шор - РИА Новости, 29.05.2024
Все руководство "Победы" приедет на съезд в Москве, заявил Шор
Все руководство молдавского оппозиционного блока "Победа", в том числа глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, будет присутствовать на... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:25
2024-05-29T13:25
2024-05-29T13:25
молдавия
москва
евгения гуцул
илан шор
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Все руководство молдавского оппозиционного блока "Победа", в том числа глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, будет присутствовать на съезде политобъединения в Москве 9 июня, заявил лидер блока Илан Шор. "Будет присутствовать все руководство блока. Евгения Гуцул входит в состав руководства блока. Конечно, (она) будет (на съезде)", — сказал Шор журналистам в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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молдавия, москва, евгения гуцул, илан шор
Молдавия, Москва, Евгения Гуцул, Илан Шор, В мире
Все руководство "Победы" приедет на съезд в Москве, заявил Шор
Шор: все руководство "Победы", включая Гуцул, приедет на съезд в Москве 9 июня