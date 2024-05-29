https://ria.ru/20240529/shor-1949109276.html

Все руководство "Победы" приедет на съезд в Москве, заявил Шор

Все руководство "Победы" приедет на съезд в Москве, заявил Шор - РИА Новости, 29.05.2024

Все руководство "Победы" приедет на съезд в Москве, заявил Шор

Все руководство молдавского оппозиционного блока "Победа", в том числа глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, будет присутствовать на... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:25

2024-05-29T13:25

2024-05-29T13:25

молдавия

москва

евгения гуцул

илан шор

в мире

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Все руководство молдавского оппозиционного блока "Победа", в том числа глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, будет присутствовать на съезде политобъединения в Москве 9 июня, заявил лидер блока Илан Шор. "Будет присутствовать все руководство блока. Евгения Гуцул входит в состав руководства блока. Конечно, (она) будет (на съезде)", — сказал Шор журналистам в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html

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молдавия, москва, евгения гуцул, илан шор