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Саркози заявил, что вступление Украины в ЕС не решит проблемы - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/sarkozi-1949236556.html
Саркози заявил, что вступление Украины в ЕС не решит проблемы
Саркози заявил, что вступление Украины в ЕС не решит проблемы - РИА Новости, 29.05.2024
Саркози заявил, что вступление Украины в ЕС не решит проблемы
Западные страны могут обеспечить безопасность Украины без её вступления в ЕС и НАТО, а расширение ЕС на восток подорвет автономию Европы и усилит ее зависимость РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T22:46
2024-05-29T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
молдавия
николя саркози
евросоюз
нато
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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Западные страны могут обеспечить безопасность Украины без её вступления в ЕС и НАТО, а расширение ЕС на восток подорвет автономию Европы и усилит ее зависимость от Вашингтона, считает бывший президент Франции Николя Саркози. "Эта одержимость расширением, прежде всего, американская. Потому что, чем больше ЕС расширяется на восток, тем больше слабнет его автономия и усиливается зависимость от США", - заявил политик. В интервью изданию Figaro экс-президент сообщил, что выступает против вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что вступление Украины в ЕС "никак не решит её проблемы с Россией". "Мы прекрасно можем обеспечить безопасность Украины мощными международными гарантиями, не доходя вплоть до ее вступления в НАТО. То же и с ЕС: он может иметь сильное партнерство с Украиной, без её вступления", - отметил бывший президент. В этом плане он призвал "не совершать той же ошибки, что и с Турцией, пообещав ей вступление в ЕС, в которое никто не верил". Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240529/sholts-1949235245.html
https://ria.ru/20240529/pobeda-1949233242.html
https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1949208063.html
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в мире, украина, турция, молдавия, николя саркози, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Молдавия, Николя Саркози, Евросоюз, НАТО
Саркози заявил, что вступление Украины в ЕС не решит проблемы

Саркози: Запад может обеспечить безопасность Украины без ее вступления в ЕС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Экс-президент Франции Николя Саркози . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Западные страны могут обеспечить безопасность Украины без её вступления в ЕС и НАТО, а расширение ЕС на восток подорвет автономию Европы и усилит ее зависимость от Вашингтона, считает бывший президент Франции Николя Саркози.
«
"Эта одержимость расширением, прежде всего, американская. Потому что, чем больше ЕС расширяется на восток, тем больше слабнет его автономия и усиливается зависимость от США", - заявил политик.
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В интервью изданию Figaro экс-президент сообщил, что выступает против вступления Украины в Евросоюз.
Он отметил, что вступление Украины в ЕС "никак не решит её проблемы с Россией".
«
"Мы прекрасно можем обеспечить безопасность Украины мощными международными гарантиями, не доходя вплоть до ее вступления в НАТО. То же и с ЕС: он может иметь сильное партнерство с Украиной, без её вступления", - отметил бывший президент.
В этом плане он призвал "не совершать той же ошибки, что и с Турцией, пообещав ей вступление в ЕС, в которое никто не верил".
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Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияМолдавияНиколя СаркозиЕвросоюзНАТО
 
 
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