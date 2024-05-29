https://ria.ru/20240529/sarkozi-1949236556.html

Саркози заявил, что вступление Украины в ЕС не решит проблемы

Саркози заявил, что вступление Украины в ЕС не решит проблемы - РИА Новости, 29.05.2024

Саркози заявил, что вступление Украины в ЕС не решит проблемы

Западные страны могут обеспечить безопасность Украины без её вступления в ЕС и НАТО, а расширение ЕС на восток подорвет автономию Европы и усилит ее зависимость РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T22:46

2024-05-29T22:46

2024-05-29T22:46

специальная военная операция на украине

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николя саркози

евросоюз

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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Западные страны могут обеспечить безопасность Украины без её вступления в ЕС и НАТО, а расширение ЕС на восток подорвет автономию Европы и усилит ее зависимость от Вашингтона, считает бывший президент Франции Николя Саркози. "Эта одержимость расширением, прежде всего, американская. Потому что, чем больше ЕС расширяется на восток, тем больше слабнет его автономия и усиливается зависимость от США", - заявил политик. В интервью изданию Figaro экс-президент сообщил, что выступает против вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что вступление Украины в ЕС "никак не решит её проблемы с Россией". "Мы прекрасно можем обеспечить безопасность Украины мощными международными гарантиями, не доходя вплоть до ее вступления в НАТО. То же и с ЕС: он может иметь сильное партнерство с Украиной, без её вступления", - отметил бывший президент. В этом плане он призвал "не совершать той же ошибки, что и с Турцией, пообещав ей вступление в ЕС, в которое никто не верил". Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240529/sholts-1949235245.html

https://ria.ru/20240529/pobeda-1949233242.html

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1949208063.html

украина

турция

молдавия

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в мире, украина, турция, молдавия, николя саркози, евросоюз, нато