https://ria.ru/20240529/sanktsii-1949061313.html
В ОАЭ оценили влияние санкций против России за пределами Запада
В ОАЭ оценили влияние санкций против России за пределами Запада - РИА Новости, 29.05.2024
В ОАЭ оценили влияние санкций против России за пределами Запада
Санкции в отношении России не оказывают никакого влияния за пределами Запада, заявил председатель ведущей на территории ОАЭ свободной экономической зоны Dubai... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:04
2024-05-29T10:04
2024-05-29T10:05
россия
оаэ
москва
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885102581_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_5b5ce9d3797f01cf6f46ebd810b41ed8.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Санкции в отношении России не оказывают никакого влияния за пределами Запада, заявил председатель ведущей на территории ОАЭ свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre Хамад Буамим в интервью газете Financial Times. "Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти санкции менее эффективными... Если взять только украинский конфликт, (санкции) эффективны, если посмотреть на Запад, но за его пределами они совсем не эффективны", - заявил Буамим. По мнению Буамима, санкции просто усложняют торговлю и влияют на весь мир, они могут замедлить экономику, но "никогда не останавливают ее". "Торговля продолжает течь, просто она течет по-другому... Мы не рассматриваем их (санкции - ред.) как отличный инструмент для оказания какого-либо влияния", - отметил он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240528/kompanii-1948848543.html
https://ria.ru/20240317/koridor-1933588841.html
россия
оаэ
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885102581_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b7452d87ab21348127a7c05c23d55464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, москва, владимир путин, в мире
Россия, ОАЭ, Москва, Владимир Путин, В мире
В ОАЭ оценили влияние санкций против России за пределами Запада
Глава ОАЭ Буамим: санкции против России не оказывают влияния за пределами Запада
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
Санкции в отношении России не оказывают никакого влияния за пределами Запада, заявил председатель ведущей на территории ОАЭ свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre Хамад Буамим в интервью газете Financial Times
.
"Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти санкции менее эффективными... Если взять только украинский конфликт, (санкции) эффективны, если посмотреть на Запад, но за его пределами они совсем не эффективны", - заявил Буамим.
По мнению Буамима, санкции просто усложняют торговлю и влияют на весь мир, они могут замедлить экономику, но "никогда не останавливают ее".
"Торговля продолжает течь, просто она течет по-другому... Мы не рассматриваем их (санкции - ред.) как отличный инструмент для оказания какого-либо влияния", - отметил он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.