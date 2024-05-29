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В ОАЭ оценили влияние санкций против России за пределами Запада - РИА Новости, 29.05.2024
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10:04 29.05.2024 (обновлено: 10:05 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/sanktsii-1949061313.html
В ОАЭ оценили влияние санкций против России за пределами Запада
В ОАЭ оценили влияние санкций против России за пределами Запада - РИА Новости, 29.05.2024
В ОАЭ оценили влияние санкций против России за пределами Запада
Санкции в отношении России не оказывают никакого влияния за пределами Запада, заявил председатель ведущей на территории ОАЭ свободной экономической зоны Dubai... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:04
2024-05-29T10:05
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оаэ
москва
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Санкции в отношении России не оказывают никакого влияния за пределами Запада, заявил председатель ведущей на территории ОАЭ свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre Хамад Буамим в интервью газете Financial Times. "Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти санкции менее эффективными... Если взять только украинский конфликт, (санкции) эффективны, если посмотреть на Запад, но за его пределами они совсем не эффективны", - заявил Буамим. По мнению Буамима, санкции просто усложняют торговлю и влияют на весь мир, они могут замедлить экономику, но "никогда не останавливают ее". "Торговля продолжает течь, просто она течет по-другому... Мы не рассматриваем их (санкции - ред.) как отличный инструмент для оказания какого-либо влияния", - отметил он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, оаэ, москва, владимир путин, в мире
Россия, ОАЭ, Москва, Владимир Путин, В мире
В ОАЭ оценили влияние санкций против России за пределами Запада

Глава ОАЭ Буамим: санкции против России не оказывают влияния за пределами Запада

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на небоскребы Дубая в ОАЭ
Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Санкции в отношении России не оказывают никакого влияния за пределами Запада, заявил председатель ведущей на территории ОАЭ свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre Хамад Буамим в интервью газете Financial Times.
"Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти санкции менее эффективными... Если взять только украинский конфликт, (санкции) эффективны, если посмотреть на Запад, но за его пределами они совсем не эффективны", - заявил Буамим.
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По мнению Буамима, санкции просто усложняют торговлю и влияют на весь мир, они могут замедлить экономику, но "никогда не останавливают ее".
"Торговля продолжает течь, просто она течет по-другому... Мы не рассматриваем их (санкции - ред.) как отличный инструмент для оказания какого-либо влияния", - отметил он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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