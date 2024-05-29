https://ria.ru/20240529/samolet-1949036156.html

СМИ: Трампу на фоне высоких судебных издержек пришлось продать свой самолет

СМИ: Трампу на фоне высоких судебных издержек пришлось продать свой самолет - РИА Новости, 29.05.2024

СМИ: Трампу на фоне высоких судебных издержек пришлось продать свой самолет

Компания экс-президента США Дональда Трампа продала его частный самолет стоимостью десять миллионов долларов на фоне высоких судебных издержек, сообщает издание РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T04:11

2024-05-29T04:11

2024-05-29T04:13

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никки хейли

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Компания экс-президента США Дональда Трампа продала его частный самолет стоимостью десять миллионов долларов на фоне высоких судебных издержек, сообщает издание Daily Beast. "После того, как в этом году против него были вынесены судебные решения на сумму почти полмиллиарда долларов, компания Дональда Трампа решила в этом месяце (мае - ред.) продать один из его частных самолетов", - сообщает издание. Daily Beast отмечает со ссылкой на данные компании по продаже самолетов Evojets, что рассматриваемый самолет, Cessna 1997 года, оценивается примерно в десять миллионов долларов, хотя точные условия сделки остаются в тайне. Издание называет покупателем самолета иранского магната и донора-республиканца Мехрдада Моайеди. "Записи Федерального управления гражданской авиации показывают, что 13 мая регистрация самолета была изменена с организации Трампа DT Air Corp на техасское предприятие под названием MM Fleet Holdings LLC. ...Компания связана с Мехрдадом Моайеди, ирано-американским магнатом, который управляет строительной компанией Centurion American Custom Homes", - отмечает издание. Daily Beast добавляет со ссылкой на документы, что Моайеди направил 247 тысяч долларов в политический комитет, связанный с кампанией Трампа, в 2020 году. Бизнесмен также направлял сотни тысяч долларов в поддержку других кандидатов республиканской партии, например, экс-постпреду США при ООН Никки Хейли и сенатору от штата Техас Теду Крузу. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на финансовые данные предвыборной кампании передавало, что у бывшего президента США Дональда Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы. Отмечается, что Трамп финансирует свои судебные тяжбы благодаря комитету Save America, который собирает средства от доноров. По данным газеты Financial Times, с января 2023 года Трамп потратил около четверти пожертвованных его предвыборной кампании средств – более 76 миллионов долларов - на судебные расходы. В феврале суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около 355 миллионов долларов. Общая сумма штрафа выросла до 454 миллионов долларов с учетом процентов. Кроме того, республиканцу на три года запретили "работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк" и "обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате Нью-Йорк". Трамп подал апелляцию на это постановление.

https://ria.ru/20240529/tramp-1949035193.html

https://ria.ru/20240105/tramp-1919875013.html

https://ria.ru/20240216/tramp-1927894183.html

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в мире, сша, техас, дональд трамп, никки хейли, тед круз (сенатор от штата техас), оон, trump organization