https://ria.ru/20240529/rozhdaemost-1949193586.html
Голикова предложила учесть коэффициент рождаемости при оценке глав регионов
Голикова предложила учесть коэффициент рождаемости при оценке глав регионов - РИА Новости, 29.05.2024
Голикова предложила учесть коэффициент рождаемости при оценке глав регионов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила включить в оценку высших должностных лиц регионов суммарный коэффициент рождаемости. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:18
2024-05-29T18:18
2024-05-29T18:19
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила включить в оценку высших должностных лиц регионов суммарный коэффициент рождаемости. "Учитывая, что к 1 октября будут обновляться оценки высших должностных лиц субъектов, предлагаю включить, помимо показателя ожидаемой продолжительности жизни, в оценку высших должностных лиц регионов и суммарный коэффициент рождаемости", - сказала Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию Она отметила, что этот показатель будет характеризовать, насколько успешно субъекты справляются с основной целью - сохранением и увеличением населения.
https://ria.ru/20240512/rozhdaemost-1945367471.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, общество
Россия, Татьяна Голикова, Общество
Голикова предложила учесть коэффициент рождаемости при оценке глав регионов
Голикова предложила включить в оценку регионов суммарный коэффициент рождаемости