https://ria.ru/20240529/rozhdaemost-1949193586.html

Голикова предложила учесть коэффициент рождаемости при оценке глав регионов

Голикова предложила учесть коэффициент рождаемости при оценке глав регионов - РИА Новости, 29.05.2024

Голикова предложила учесть коэффициент рождаемости при оценке глав регионов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила включить в оценку высших должностных лиц регионов суммарный коэффициент рождаемости. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:18

2024-05-29T18:18

2024-05-29T18:19

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила включить в оценку высших должностных лиц регионов суммарный коэффициент рождаемости. "Учитывая, что к 1 октября будут обновляться оценки высших должностных лиц субъектов, предлагаю включить, помимо показателя ожидаемой продолжительности жизни, в оценку высших должностных лиц регионов и суммарный коэффициент рождаемости", - сказала Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию Она отметила, что этот показатель будет характеризовать, насколько успешно субъекты справляются с основной целью - сохранением и увеличением населения.

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россия

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Наталья Макарова

россия, татьяна голикова, общество