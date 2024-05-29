https://ria.ru/20240529/roskosmos-1949135847.html

Путин подписал закон о переходе "Роскосмоса" к закрытой системе закупок

Путин подписал закон о переходе "Роскосмоса" к закрытой системе закупок - РИА Новости, 29.05.2024

Путин подписал закон о переходе "Роскосмоса" к закрытой системе закупок

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" и ряду других организаций перейти на закрытые конкурентные способы... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:52

2024-05-29T14:52

2024-05-29T14:52

экономика

россия

владимир путин

роскосмос

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" и ряду других организаций перейти на закрытые конкурентные способы закупок. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает переход ряда организаций к использованию закрытых электронных процедур закупок товаров, работ и услуг. В их число входят госкорпорация "Роскосмос", а также подведомственные ей государственные учреждения и унитарные предприятия, перечень которых утвердит правительство РФ. Кроме того, закрытые конкурентные способы закупок смогут использовать заказчики, осуществляющие закупки за счет средств, предоставленных им в рамках договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций. Это позволит исключить доступ третьих лиц к информации о закупках таких заказчиков. Данные изменения вносятся в закон о контрактной системе в сфере госзакупок. Новый закон вступит в силу с 1 января 2025 года, за исключением некоторых других норм, которые начнут действовать через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20231213/roskosmos-1915656084.html

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экономика, россия, владимир путин, роскосмос