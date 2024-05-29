https://ria.ru/20240529/roskosmos-1949135847.html
Путин подписал закон о переходе "Роскосмоса" к закрытой системе закупок
Путин подписал закон о переходе "Роскосмоса" к закрытой системе закупок - РИА Новости, 29.05.2024
Путин подписал закон о переходе "Роскосмоса" к закрытой системе закупок
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" и ряду других организаций перейти на закрытые конкурентные способы... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:52
2024-05-29T14:52
2024-05-29T14:52
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" и ряду других организаций перейти на закрытые конкурентные способы закупок. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает переход ряда организаций к использованию закрытых электронных процедур закупок товаров, работ и услуг. В их число входят госкорпорация "Роскосмос", а также подведомственные ей государственные учреждения и унитарные предприятия, перечень которых утвердит правительство РФ. Кроме того, закрытые конкурентные способы закупок смогут использовать заказчики, осуществляющие закупки за счет средств, предоставленных им в рамках договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций. Это позволит исключить доступ третьих лиц к информации о закупках таких заказчиков. Данные изменения вносятся в закон о контрактной системе в сфере госзакупок. Новый закон вступит в силу с 1 января 2025 года, за исключением некоторых других норм, которые начнут действовать через 10 дней после его официального опубликования.
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экономика, россия, владимир путин, роскосмос
Экономика, Россия, Владимир Путин, Роскосмос
Путин подписал закон о переходе "Роскосмоса" к закрытой системе закупок
Путин разрешил "Роскосмосу" перейти на закрытые конкурентные способы закупок
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" и ряду других организаций перейти на закрытые конкурентные способы закупок. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ предусматривает переход ряда организаций к использованию закрытых электронных процедур закупок товаров, работ и услуг. В их число входят госкорпорация "Роскосмос", а также подведомственные ей государственные учреждения и унитарные предприятия, перечень которых утвердит правительство РФ.
Кроме того, закрытые конкурентные способы закупок смогут использовать заказчики, осуществляющие закупки за счет средств, предоставленных им в рамках договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций. Это позволит исключить доступ третьих лиц к информации о закупках таких заказчиков.
Данные изменения вносятся в закон о контрактной системе в сфере госзакупок.
Новый закон вступит в силу с 1 января 2025 года, за исключением некоторых других норм, которые начнут действовать через 10 дней после его официального опубликования.