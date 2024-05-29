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Московские специалисты проведут реконструкцию парка Горького в Донецке - РИА Новости, 29.05.2024
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15:42 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/rekonstruktsiya-1949149285.html
Московские специалисты проведут реконструкцию парка Горького в Донецке
Московские специалисты проведут реконструкцию парка Горького в Донецке - РИА Новости, 29.05.2024
Московские специалисты проведут реконструкцию парка Горького в Донецке
Московские специалисты проведут реконструкцию парка Горького в Донецке, об этом РИА Новости рассказал представитель московских дорожников на территории... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:42
2024-05-29T15:42
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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Московские специалисты проведут реконструкцию парка Горького в Донецке, об этом РИА Новости рассказал представитель московских дорожников на территории городского округа Донецк Леонид Бегунов. "На текущий момент произведены работы по срезке и выкорчевыванию более тысячи сухостойных деревьев. Выполнены работы по установке бортового камня, устройству основания, покрытия нижнего слоя вело-беговых и пешеходных дорог. Производится устройство детской площадки, игровой площадки, площадки для игры в настольный теннис, также универсальной площадки для игровых видов спорта и площадки для выгула собак", - сказал Бегунов. Он также добавил, что кроме указанных уже выполненных работ, в парке будет устроено торшерное освещение, что составит более 5 километров кабельной линии и более 200 торшерных опор, а по периметру парка будут обустроены 2 парковочные зоны вместимостью по 20 машиномест каждая. Площадка для выгула собак будет включать в себя 2 зоны - для выгула и дрессировки. Проектом также предусмотрено многофункциональное спортивное поле и площадка для воркаута, где установлено оборудование для маломобильных групп населения. Бегунов подчеркнул, что работы по комплексному благоустройству в парке имени Максима Горького и проспекте Ильича происходят в рамках действующего соглашения между Москвой и ДНР. Все работы происходят со строгим соблюдением московских стандартов и с применением современных технологий, а также методов производства работы. Местные жители отмечают, что ранее парк находился в полузаброшенном состоянии. Здесь давно не проводилось никаких работ — парк представлял из себя заросшие тропинки и пришедшие в негодность площадки. Ориентировочные сроки завершения основных строительно-монтажных работ в парке им. Горького запланированы на конец лета 2024 года.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Донецк, Москва, Максим Горький

Московские специалисты проведут реконструкцию парка Горького в Донецке

CC BY-SA 3.0 IGO / Andrey Butko / Малая Донецкая железная дорога в парке имени Горького в Донецке
Малая Донецкая железная дорога в парке имени Горького в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
CC BY-SA 3.0 IGO / Andrey Butko /
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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Московские специалисты проведут реконструкцию парка Горького в Донецке, об этом РИА Новости рассказал представитель московских дорожников на территории городского округа Донецк Леонид Бегунов.
«
"На текущий момент произведены работы по срезке и выкорчевыванию более тысячи сухостойных деревьев. Выполнены работы по установке бортового камня, устройству основания, покрытия нижнего слоя вело-беговых и пешеходных дорог. Производится устройство детской площадки, игровой площадки, площадки для игры в настольный теннис, также универсальной площадки для игровых видов спорта и площадки для выгула собак", - сказал Бегунов.
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Он также добавил, что кроме указанных уже выполненных работ, в парке будет устроено торшерное освещение, что составит более 5 километров кабельной линии и более 200 торшерных опор, а по периметру парка будут обустроены 2 парковочные зоны вместимостью по 20 машиномест каждая. Площадка для выгула собак будет включать в себя 2 зоны - для выгула и дрессировки. Проектом также предусмотрено многофункциональное спортивное поле и площадка для воркаута, где установлено оборудование для маломобильных групп населения.
Бегунов подчеркнул, что работы по комплексному благоустройству в парке имени Максима Горького и проспекте Ильича происходят в рамках действующего соглашения между Москвой и ДНР. Все работы происходят со строгим соблюдением московских стандартов и с применением современных технологий, а также методов производства работы.
Местные жители отмечают, что ранее парк находился в полузаброшенном состоянии. Здесь давно не проводилось никаких работ — парк представлял из себя заросшие тропинки и пришедшие в негодность площадки.
Ориентировочные сроки завершения основных строительно-монтажных работ в парке им. Горького запланированы на конец лета 2024 года.
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