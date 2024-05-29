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Новые регионы: как войти в реестр российского бизнеса

Новые регионы: как войти в реестр российского бизнеса - РИА Новости, 29.05.2024

Новые регионы: как войти в реестр российского бизнеса

РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:00

2024-05-29T09:00

2024-05-29T09:00

твой бизнес

россия

луганская народная республика

запорожская область

федеральная налоговая служба (фнс россии)

корпорация мсп

федеральная служба государственной статистики (росстат)

вопрос решен

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ВОПРОС:Сообщают, что на новых территориях РФ малому бизнесу дается режим наибольшего благоприятствования. Что нужно сделать предпринимателю, чтобы войти в реестр российского бизнеса?ОТВЕТ:О том, как представителям новых регионов зарегистрировать бизнес в соответствии с законами РФ и получить статус российского субъекта МСП, мы попросили рассказать экспертов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП, КМСП)."Государственной регистрацией бизнеса в Российской Федерации занимается Федеральная налоговая служба (ФНС), которая ведет Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Соответственно, юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), становятся российскими с момента внесения в эти реестры", - рассказывают специалисты КМСП.ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЮРЛИЦА И ИПДействующим юридическим лицам, зарегистрированным на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областях для внесения сведений в ЕГРЮЛ достаточно привести учредительные документы в соответствие с законодательством РФ и обратиться с заявлением в соответствующий орган ФНС России.В дальнейшем указанные в заявлении данные будут проверены на соответствие сведениям, содержащимся в реестрах Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС."В свою очередь, физические лица, имеющие статус ИП на день принятия в РФ новых субъектов, для дальнейшего ведения бизнеса должны зарегистрироваться в качестве российского ИП. Государственная регистрация без госпошлины доступна на платформе МСП.РФ в сервисе "Регистрация бизнеса онлайн". Регистрация также возможна в регистрационных центрах ФНС России в новых регионах, на сайте ФНС, портале госуслуг и в приложениях ряда банков", - продолжают специалисты.Если в дальнейшем потребуется внести изменения в сведения о своем юридическом лице или ИП, это можно сделать онлайн на сайте МСП.РФ в сервисе "Внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП".НОВЫЕ ЮРЛИЦА И ИП"Правила государственной регистрации новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в новых субъектах РФ являются стандартными. Беспошлинная госрегистрация бизнеса доступна на МСП.РФ, где также можно подобрать оптимальную организационно-правовую форму и налоговый режим", - отмечают специалисты Корпорации МСП.СТАТУС МАЛОГО БИЗНЕСАПредпринимателям из новых регионов РФ важно получить статус малого и среднего бизнеса, дающий доступ к государственным и региональным мерам поддержки, а также возможность применения пониженных страховых взносов."Для получения статуса субъекта малого или среднего предпринимательства (субъекта МСП), необходимо внести сведения о бизнесе в специальный реестр, ведение которого осуществляет ФНС России – Единый реестр субъектов МСП. Туда автоматически попадают все новые ИП и юрлица, сведения о которых отражаются в реестре 10 числа каждого месяца, следующего за месяцем госрегистрации", - продолжают эксперты корпорации.С июля 2023 года возможность получить статус субъекта МСП доступна и для юридических лиц, зарегистрированных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей до 2023 года. Для этого необходимо соответствовать следующим условиям:Для включения сведений о действующем юридическом лице в Реестр, необходимо:Более подробная информация представлена на официальном сайте ФНС России, где предусмотрен особый порядок включения в Реестр МСП юридических лиц из новых субъектов РФ.

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луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

херсонская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, луганская народная республика, запорожская область, федеральная налоговая служба (фнс россии), корпорация мсп, федеральная служба государственной статистики (росстат), вопрос решен , донецкая народная республика, херсонская область