Рейтинг@Mail.ru
Новые регионы: как войти в реестр российского бизнеса - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
09:00 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/regiony-1937603654.html
Новые регионы: как войти в реестр российского бизнеса
Новые регионы: как войти в реестр российского бизнеса - РИА Новости, 29.05.2024
Новые регионы: как войти в реестр российского бизнеса
РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:00
2024-05-29T09:00
твой бизнес
россия
луганская народная республика
запорожская область
федеральная налоговая служба (фнс россии)
корпорация мсп
федеральная служба государственной статистики (росстат)
вопрос решен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937613771_0:61:2202:1300_1920x0_80_0_0_3f3de3675c8ee988df83e377a7b630a3.jpg
ВОПРОС:Сообщают, что на новых территориях РФ малому бизнесу дается режим наибольшего благоприятствования. Что нужно сделать предпринимателю, чтобы войти в реестр российского бизнеса?ОТВЕТ:О том, как представителям новых регионов зарегистрировать бизнес в соответствии с законами РФ и получить статус российского субъекта МСП, мы попросили рассказать экспертов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП, КМСП)."Государственной регистрацией бизнеса в Российской Федерации занимается Федеральная налоговая служба (ФНС), которая ведет Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Соответственно, юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), становятся российскими с момента внесения в эти реестры", - рассказывают специалисты КМСП.ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЮРЛИЦА И ИПДействующим юридическим лицам, зарегистрированным на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областях для внесения сведений в ЕГРЮЛ достаточно привести учредительные документы в соответствие с законодательством РФ и обратиться с заявлением в соответствующий орган ФНС России.В дальнейшем указанные в заявлении данные будут проверены на соответствие сведениям, содержащимся в реестрах Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС."В свою очередь, физические лица, имеющие статус ИП на день принятия в РФ новых субъектов, для дальнейшего ведения бизнеса должны зарегистрироваться в качестве российского ИП. Государственная регистрация без госпошлины доступна на платформе МСП.РФ в сервисе "Регистрация бизнеса онлайн". Регистрация также возможна в регистрационных центрах ФНС России в новых регионах, на сайте ФНС, портале госуслуг и в приложениях ряда банков", - продолжают специалисты.Если в дальнейшем потребуется внести изменения в сведения о своем юридическом лице или ИП, это можно сделать онлайн на сайте МСП.РФ в сервисе "Внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП".НОВЫЕ ЮРЛИЦА И ИП"Правила государственной регистрации новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в новых субъектах РФ являются стандартными. Беспошлинная госрегистрация бизнеса доступна на МСП.РФ, где также можно подобрать оптимальную организационно-правовую форму и налоговый режим", - отмечают специалисты Корпорации МСП.СТАТУС МАЛОГО БИЗНЕСАПредпринимателям из новых регионов РФ важно получить статус малого и среднего бизнеса, дающий доступ к государственным и региональным мерам поддержки, а также возможность применения пониженных страховых взносов."Для получения статуса субъекта малого или среднего предпринимательства (субъекта МСП), необходимо внести сведения о бизнесе в специальный реестр, ведение которого осуществляет ФНС России – Единый реестр субъектов МСП. Туда автоматически попадают все новые ИП и юрлица, сведения о которых отражаются в реестре 10 числа каждого месяца, следующего за месяцем госрегистрации", - продолжают эксперты корпорации.С июля 2023 года возможность получить статус субъекта МСП доступна и для юридических лиц, зарегистрированных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей до 2023 года. Для этого необходимо соответствовать следующим условиям:Для включения сведений о действующем юридическом лице в Реестр, необходимо:Более подробная информация представлена на официальном сайте ФНС России, где предусмотрен особый порядок включения в Реестр МСП юридических лиц из новых субъектов РФ.
россия
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937613771_176:0:1991:1361_1920x0_80_0_0_83f735b60454c3f86aeee1d164916fb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, запорожская область, федеральная налоговая служба (фнс россии), корпорация мсп, федеральная служба государственной статистики (росстат), вопрос решен , донецкая народная республика, херсонская область
Твой бизнес, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Корпорация МСП, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Вопрос решен , Донецкая Народная Республика, Херсонская область

Новые регионы: как войти в реестр российского бизнеса

© iStock.com / shapechargeЛюди обсуждают деловое соглашение
Люди обсуждают деловое соглашение - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© iStock.com / shapecharge
Читать ria.ru в
ВОПРОС:
Сообщают, что на новых территориях РФ малому бизнесу дается режим наибольшего благоприятствования. Что нужно сделать предпринимателю, чтобы войти в реестр российского бизнеса?
ОТВЕТ:
О том, как представителям новых регионов зарегистрировать бизнес в соответствии с законами РФ и получить статус российского субъекта МСП, мы попросили рассказать экспертов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП, КМСП).
«
"Государственной регистрацией бизнеса в Российской Федерации занимается Федеральная налоговая служба (ФНС), которая ведет Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Соответственно, юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), становятся российскими с момента внесения в эти реестры", - рассказывают специалисты КМСП.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЮРЛИЦА И ИП

Действующим юридическим лицам, зарегистрированным на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областях для внесения сведений в ЕГРЮЛ достаточно привести учредительные документы в соответствие с законодательством РФ и обратиться с заявлением в соответствующий орган ФНС России.
В дальнейшем указанные в заявлении данные будут проверены на соответствие сведениям, содержащимся в реестрах Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС.
«
"В свою очередь, физические лица, имеющие статус ИП на день принятия в РФ новых субъектов, для дальнейшего ведения бизнеса должны зарегистрироваться в качестве российского ИП. Государственная регистрация без госпошлины доступна на платформе МСП.РФ в сервисе "Регистрация бизнеса онлайн". Регистрация также возможна в регистрационных центрах ФНС России в новых регионах, на сайте ФНС, портале госуслуг и в приложениях ряда банков", - продолжают специалисты.
Если в дальнейшем потребуется внести изменения в сведения о своем юридическом лице или ИП, это можно сделать онлайн на сайте МСП.РФ в сервисе "Внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП".

НОВЫЕ ЮРЛИЦА И ИП

"Правила государственной регистрации новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в новых субъектах РФ являются стандартными. Беспошлинная госрегистрация бизнеса доступна на МСП.РФ, где также можно подобрать оптимальную организационно-правовую форму и налоговый режим", - отмечают специалисты Корпорации МСП.

СТАТУС МАЛОГО БИЗНЕСА

Предпринимателям из новых регионов РФ важно получить статус малого и среднего бизнеса, дающий доступ к государственным и региональным мерам поддержки, а также возможность применения пониженных страховых взносов.
«
"Для получения статуса субъекта малого или среднего предпринимательства (субъекта МСП), необходимо внести сведения о бизнесе в специальный реестр, ведение которого осуществляет ФНС России – Единый реестр субъектов МСП. Туда автоматически попадают все новые ИП и юрлица, сведения о которых отражаются в реестре 10 числа каждого месяца, следующего за месяцем госрегистрации", - продолжают эксперты корпорации.
С июля 2023 года возможность получить статус субъекта МСП доступна и для юридических лиц, зарегистрированных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей до 2023 года. Для этого необходимо соответствовать следующим условиям:
  • юридическое лицо зарегистрировано в форме хозяйственного общества, хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства, производственного кооператива, потребительского кооператива или крестьянского (фермерского) хозяйства;
  • численность работников – не выше 250 человек;
  • доля крупного бизнеса в уставном капитале – не выше 49%, а доля государства и некоммерческих организаций – не выше 25%.
Для включения сведений о действующем юридическом лице в Реестр, необходимо:
  • представить в налоговую инспекцию сведения о приведении учредительных документов юридического лица в соответствие с законодательством (если указанные сведения еще не внесены в ЕГРЮЛ);
  • представить в территориальный орган Росстата сведения о численности работников.
Более подробная информация представлена на официальном сайте ФНС России, где предусмотрен особый порядок включения в Реестр МСП юридических лиц из новых субъектов РФ.
 
Твой бизнесРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьФедеральная налоговая служба (ФНС России)Корпорация МСПФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Вопрос решенДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала