https://ria.ru/20240529/rbk-ukraina-1949155392.html

На Украине поднимут тарифы на электроэнергию для населения, пишут СМИ

На Украине поднимут тарифы на электроэнергию для населения, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2024

На Украине поднимут тарифы на электроэнергию для населения, пишут СМИ

На Украине с 1 июня поднимут тарифы на электроэнергию для населения, при потреблении свыше 100 кВт тариф увеличится на 80%, сообщает в среду агентство... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:45

2024-05-29T15:45

2024-05-29T15:52

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. На Украине с 1 июня поднимут тарифы на электроэнергию для населения, при потреблении свыше 100 кВт тариф увеличится на 80%, сообщает в среду агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в кабмине страны. Украинское издание "Обозреватель" 20 мая сообщало, что тарифы на коммунальные услуги на Украине за год увеличились на 12,9%, при этом электроэнергия подорожала почти на 70%. "С 1 июня формула оплаты населением услуги за электроэнергию будет изменена и тариф при потреблении свыше 100 кВт вырастет на 80%. Проект решения уже есть, кабмин планирует его утвердить завтра на заседании", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. По данным СМИ, за потребление до 100 кВт тариф планируется оставить прежним - 2,64 гривны за кВт.ч (0,07 доллара), при потреблении выше этого показателя будет новый тариф - 4,8 гривны за кВт.ч (0,11 доллара). "Таким образом, при потреблении 100 кВт в месяц сумма за электроэнергию в платежке не изменится и составит 264 гривны (6,51 доллара). Если потребление будет 200 кВт, то сумма увеличится до 744 гривен (18,36 доллара) (при действующем тарифе – 528 гривен (13,03 доллара). При потреблении 300 кВт платеж будет 1224 гривен (30,2 доллара) (при действующем тарифе - 792 гривен (19,54 доллара)", - подчеркнули в агентстве. В январе член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщал, что тарифы на электроэнергию для населения Украины в 2024 году вырастут вдвое в рамках представленного Вашингтоном списка реформ. Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам.

https://ria.ru/20240528/ukrenergo-1948947140.html

https://ria.ru/20240528/ukrenergo-1948960738.html

https://ria.ru/20240114/svet-1921277249.html

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в мире, жкх, украина, вашингтон (штат), рбк (медиагруппа), верховная рада украины