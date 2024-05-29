Рейтинг@Mail.ru
Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 29.05.2024 (обновлено: 13:22 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/rayffayzenbank-1949086632.html
Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах
Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах - РИА Новости, 29.05.2024
Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах
Райффайзенбанк с 10 июня сделает недоступными исходящие платежи в долларах США, сообщила финорганизация. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:37
2024-05-29T13:22
экономика
сша
райффайзенбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578101055_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eff2c0d7c2e6d6d2303e105a43040ae4.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Райффайзенбанк с 10 июня сделает недоступными исходящие платежи в долларах США, сообщила финорганизация. &quot;Это связано с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять&quot;, — говорится в сообщении.Как уточняется, все корректно оформленные и отправленные до 16:00 мск 7 июня платежи в указанной валюте будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений. Кроме того, при оформлении перевода в "Райффайзен Онлайн" с 1 июня будет действовать скидка 50 процентов на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физлиц в долларах США в другие банки. На входящие платежи в долларах США ограничений нет. Также ограничения не касаются платежей в других иностранных валютах.
https://ria.ru/20230124/bank-1847172657.html
https://ria.ru/20231103/raiffeisen-1907292798.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578101055_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a0d3e7194c87b7783f16795ec53c3b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, райффайзенбанк
Экономика, США, Райффайзенбанк
Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах

Райффайзенбанк: с 10 июня исходящие платежи в долларах США станут недоступными

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПосетитель возле отделения Райффайзенбанка в Москве
Посетитель возле отделения Райффайзенбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Посетитель возле отделения Райффайзенбанка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Райффайзенбанк с 10 июня сделает недоступными исходящие платежи в долларах США, сообщила финорганизация.
«

"Это связано с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять", — говорится в сообщении.

Стенд Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Газпромбанк остановит переводы в долларах из-за решения американских банков
24 января 2023, 18:34
Как уточняется, все корректно оформленные и отправленные до 16:00 мск 7 июня платежи в указанной валюте будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений.
Кроме того, при оформлении перевода в "Райффайзен Онлайн" с 1 июня будет действовать скидка 50 процентов на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физлиц в долларах США в другие банки.
На входящие платежи в долларах США ограничений нет. Также ограничения не касаются платежей в других иностранных валютах.
Офис банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В Райффайзенбанке сомневаются в возможности ухода из России до конца года
3 ноября 2023, 17:42
 
ЭкономикаСШАРайффайзенбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала