https://ria.ru/20240529/rayffayzenbank-1949086632.html

Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах

Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах - РИА Новости, 29.05.2024

Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах

Райффайзенбанк с 10 июня сделает недоступными исходящие платежи в долларах США, сообщила финорганизация. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:37

2024-05-29T11:37

2024-05-29T13:22

экономика

сша

райффайзенбанк

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Райффайзенбанк с 10 июня сделает недоступными исходящие платежи в долларах США, сообщила финорганизация. "Это связано с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять", — говорится в сообщении.Как уточняется, все корректно оформленные и отправленные до 16:00 мск 7 июня платежи в указанной валюте будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений. Кроме того, при оформлении перевода в "Райффайзен Онлайн" с 1 июня будет действовать скидка 50 процентов на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физлиц в долларах США в другие банки. На входящие платежи в долларах США ограничений нет. Также ограничения не касаются платежей в других иностранных валютах.

https://ria.ru/20230124/bank-1847172657.html

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экономика, сша, райффайзенбанк