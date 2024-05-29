Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах
Райффайзенбанк: с 10 июня исходящие платежи в долларах США станут недоступными
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПосетитель возле отделения Райффайзенбанка в Москве
Посетитель возле отделения Райффайзенбанка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Райффайзенбанк с 10 июня сделает недоступными исходящие платежи в долларах США, сообщила финорганизация.
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"Это связано с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять", — говорится в сообщении.
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Как уточняется, все корректно оформленные и отправленные до 16:00 мск 7 июня платежи в указанной валюте будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений.
Кроме того, при оформлении перевода в "Райффайзен Онлайн" с 1 июня будет действовать скидка 50 процентов на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физлиц в долларах США в другие банки.
На входящие платежи в долларах США ограничений нет. Также ограничения не касаются платежей в других иностранных валютах.
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