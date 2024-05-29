В Киеве заявили, что бьют Storm Shadow по России с разрешения Лондона
Bloomberg: в Киеве заявили, что бьют Storm Shadow по России с разрешения Лондона
Фрагменты англо-французской ракеты Storm Shadow. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. ВСУ бьют ракетами Storm Shadow по России с разрешения Лондона, заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью Bloomberg.
"У нас уже есть прецедент. Например, Великобритания, они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow", — сказал он, комментируя обсуждения в ЕС возможности позволить Киеву применять западное оружие для ударов по российской территории.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации.
Кроме того, Сак утверждает, что Украина создает собственное оружие, которое используют для ударов по России.
Накануне газета The Washington Post написала, что Лондон до сих пор официально не объявил о разрешении ВСУ атаковать вглубь российской территории, хотя глава британского МИД Дэвид Кэмерон и озвучил это ранее.
Украинский военный, с которым поговорило издание, объяснил высказывание политика желанием "вбросить идею в информационное пространство, чтобы посмотреть на реакцию своего населения", а лишь затем принимать формальное решение.
Предложение Йенса Столтенберга
В понедельник генсек НАТО заявил, что Украина "имеет право" в том числе атаковать военные цели на территории России. Он добавил, что некоторые союзники соответствующие ограничения по ударам уже сняли и, по мнению генсека Североатлантического альянса, пришло время снять и другие ограничения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что НАТО заигрывается в подобной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".
Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека альянса отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.
Вовлеченность Британии в конфликт
После начала спецоперации Лондон активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия и другой военной помощью. Как писала газета The Washington Post, Британия помогала Киеву составить план прошлогоднего контрнаступления, которое закончилось провалом.
Кроме того, по данным The Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с военными планами, в частности, он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.