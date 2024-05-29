Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что бьют Storm Shadow по России с разрешения Лондона - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 29.05.2024 (обновлено: 12:48 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/rakety-1949067155.html
В Киеве заявили, что бьют Storm Shadow по России с разрешения Лондона
В Киеве заявили, что бьют Storm Shadow по России с разрешения Лондона - РИА Новости, 29.05.2024
В Киеве заявили, что бьют Storm Shadow по России с разрешения Лондона
ВСУ бьют ракетами Storm Shadow по России с разрешения Лондона, заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:29
2024-05-29T12:48
в мире
россия
украина
киев
дэвид кэмерон
йенс столтенберг
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936586920_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0a82d3eb76d5a8c18bf14a7225bf962.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. ВСУ бьют ракетами Storm Shadow по России с разрешения Лондона, заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью Bloomberg."У нас уже есть прецедент. Например, Великобритания, они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow", — сказал он, комментируя обсуждения в ЕС возможности позволить Киеву применять западное оружие для ударов по российской территории.Кроме того, Сак утверждает, что Украина создает собственное оружие, которое используют для ударов по России.Накануне газета The Washington Post написала, что Лондон до сих пор официально не объявил о разрешении ВСУ атаковать вглубь российской территории, хотя глава британского МИД Дэвид Кэмерон и озвучил это ранее.Украинский военный, с которым поговорило издание, объяснил высказывание политика желанием "вбросить идею в информационное пространство, чтобы посмотреть на реакцию своего населения", а лишь затем принимать формальное решение.Предложение Йенса СтолтенбергаВ понедельник генсек НАТО заявил, что Украина "имеет право" в том числе атаковать военные цели на территории России. Он добавил, что некоторые союзники соответствующие ограничения по ударам уже сняли и, по мнению генсека Североатлантического альянса, пришло время снять и другие ограничения.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что НАТО заигрывается в подобной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека альянса отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.Вовлеченность Британии в конфликтПосле начала спецоперации Лондон активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия и другой военной помощью. Как писала газета The Washington Post, Британия помогала Киеву составить план прошлогоднего контрнаступления, которое закончилось провалом.Кроме того, по данным The Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с военными планами, в частности, он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.
https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html
https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944107733.html
https://ria.ru/20240528/makron-1948997122.html
https://ria.ru/20240427/posolstvo-1942661207.html
россия
украина
киев
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936586920_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_08fb06285f58dd3486bb8eb71f775528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, дэвид кэмерон, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, лондон
В мире, Россия, Украина, Киев, Дэвид Кэмерон, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Лондон
В Киеве заявили, что бьют Storm Shadow по России с разрешения Лондона

Bloomberg: в Киеве заявили, что бьют Storm Shadow по России с разрешения Лондона

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты англо-французской ракеты Storm Shadow
Фрагменты англо-французской ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Фрагменты англо-французской ракеты Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. ВСУ бьют ракетами Storm Shadow по России с разрешения Лондона, заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью Bloomberg.
"У нас уже есть прецедент. Например, Великобритания, они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow", — сказал он, комментируя обсуждения в ЕС возможности позволить Киеву применять западное оружие для ударов по российской территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи
8 мая, 08:00

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации.

Кроме того, Сак утверждает, что Украина создает собственное оружие, которое используют для ударов по России.
Накануне газета The Washington Post написала, что Лондон до сих пор официально не объявил о разрешении ВСУ атаковать вглубь российской территории, хотя глава британского МИД Дэвид Кэмерон и озвучил это ранее.
Украинский военный, с которым поговорило издание, объяснил высказывание политика желанием "вбросить идею в информационное пространство, чтобы посмотреть на реакцию своего населения", а лишь затем принимать формальное решение.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
В Британии забили тревогу из-за учений России с ядерным оружием
6 мая, 12:33

Предложение Йенса Столтенберга

В понедельник генсек НАТО заявил, что Украина "имеет право" в том числе атаковать военные цели на территории России. Он добавил, что некоторые союзники соответствующие ограничения по ударам уже сняли и, по мнению генсека Североатлантического альянса, пришло время снять и другие ограничения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что НАТО заигрывается в подобной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".
Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека альянса отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам в России
Вчера, 20:24

Вовлеченность Британии в конфликт

После начала спецоперации Лондон активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия и другой военной помощью. Как писала газета The Washington Post, Британия помогала Киеву составить план прошлогоднего контрнаступления, которое закончилось провалом.
Кроме того, по данным The Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с военными планами, в частности, он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Посольство в Лондоне ответило на слова адмирала об атаках ВСУ вглубь России
27 апреля, 06:23
 
В миреРоссияУкраинаКиевДэвид КэмеронЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковНАТОЕвросоюзВооруженные силы УкраиныЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала