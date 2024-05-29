СМИ: Иран передал хуситам баллистическую ракету "Гадр"
Tasnim: Иран передал йеменским хуситам морскую баллистическую ракету "Гадр"
© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 мая – РИА Новости. Иранские военные передали йеменским хуситам морскую баллистическую ракету "Гадр", передает иранское информационное агентство Tasnim.
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"Первая иранская морская баллистическая ракета, носящая название "Гадр", была построена мучеником Хасаном Техрани-Могадамом ("отцом ракетной программы Ирана" - ред.), и теперь, спустя несколько лет, эта технология оказалась в руках йеменских борцов", - говорится в сообщении агентства.
Ранее в среду Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об атаке противокорабельными ракетами со стороны хуситов, от которой пострадало торговое судно в Красном море.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.