https://ria.ru/20240529/raketu-1949221594.html

СМИ: Иран передал хуситам баллистическую ракету "Гадр"

СМИ: Иран передал хуситам баллистическую ракету "Гадр" - РИА Новости, 29.05.2024

СМИ: Иран передал хуситам баллистическую ракету "Гадр"

Иранские военные передали йеменским хуситам морскую баллистическую ракету "Гадр", передает иранское информационное агентство Tasnim. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:20

2024-05-29T20:20

2024-05-29T20:20

в мире

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йемен

израиль

ансар алла

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ТЕГЕРАН, 29 мая – РИА Новости. Иранские военные передали йеменским хуситам морскую баллистическую ракету "Гадр", передает иранское информационное агентство Tasnim. "Первая иранская морская баллистическая ракета, носящая название "Гадр", была построена мучеником Хасаном Техрани-Могадамом ("отцом ракетной программы Ирана" - ред.), и теперь, спустя несколько лет, эта технология оказалась в руках йеменских борцов", - говорится в сообщении агентства. Ранее в среду Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об атаке противокорабельными ракетами со стороны хуситов, от которой пострадало торговое судно в Красном море. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240529/khusity-1949041015.html

https://ria.ru/20240525/iran-1948320998.html

красное море

йемен

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в мире, красное море, йемен, израиль, ансар алла