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СМИ: Иран передал хуситам баллистическую ракету "Гадр" - РИА Новости, 29.05.2024
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20:20 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/raketu-1949221594.html
СМИ: Иран передал хуситам баллистическую ракету "Гадр"
СМИ: Иран передал хуситам баллистическую ракету "Гадр" - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ: Иран передал хуситам баллистическую ракету "Гадр"
Иранские военные передали йеменским хуситам морскую баллистическую ракету "Гадр", передает иранское информационное агентство Tasnim. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:20
2024-05-29T20:20
в мире
красное море
йемен
израиль
ансар алла
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ТЕГЕРАН, 29 мая – РИА Новости. Иранские военные передали йеменским хуситам морскую баллистическую ракету "Гадр", передает иранское информационное агентство Tasnim. "Первая иранская морская баллистическая ракета, носящая название "Гадр", была построена мучеником Хасаном Техрани-Могадамом ("отцом ракетной программы Ирана" - ред.), и теперь, спустя несколько лет, эта технология оказалась в руках йеменских борцов", - говорится в сообщении агентства. Ранее в среду Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об атаке противокорабельными ракетами со стороны хуситов, от которой пострадало торговое судно в Красном море. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240529/khusity-1949041015.html
https://ria.ru/20240525/iran-1948320998.html
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в мире, красное море, йемен, израиль, ансар алла
В мире, Красное море, Йемен, Израиль, Ансар Алла
СМИ: Иран передал хуситам баллистическую ракету "Гадр"

Tasnim: Иран передал йеменским хуситам морскую баллистическую ракету "Гадр"

© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 мая – РИА Новости. Иранские военные передали йеменским хуситам морскую баллистическую ракету "Гадр", передает иранское информационное агентство Tasnim.
«
"Первая иранская морская баллистическая ракета, носящая название "Гадр", была построена мучеником Хасаном Техрани-Могадамом ("отцом ракетной программы Ирана" - ред.), и теперь, спустя несколько лет, эта технология оказалась в руках йеменских борцов", - говорится в сообщении агентства.
Вид из самолета на Красное море - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
США заявили о ракетном ударе хуситов по сухогрузу в Красном море
Вчера, 06:13
Ранее в среду Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об атаке противокорабельными ракетами со стороны хуситов, от которой пострадало торговое судно в Красном море.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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