https://ria.ru/20240529/putin-1949201527.html
Путин рассказал, от чего зависит эффективность работы над нацпроектами
Путин рассказал, от чего зависит эффективность работы над нацпроектами - РИА Новости, 29.05.2024
Путин рассказал, от чего зависит эффективность работы над нацпроектами
Эффективность реализации национальных проектов будет зависеть от скоординированности всех органов власти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:45
2024-05-29T18:45
2024-05-29T18:47
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Эффективность реализации национальных проектов будет зависеть от скоординированности всех органов власти, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно наладить тесное сотрудничество всех органов власти, исполнителей национальных проектов. Именно от этого будет зависеть эффективность нашей работы, и только тогда мы добьемся целей, которые ставим перед собой и которые нужны стране", - сказал президент на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
https://ria.ru/20240529/putin-1949173046.html
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россия, владимир путин
Путин рассказал, от чего зависит эффективность работы над нацпроектами
Путин: эффективность нацпроектов зависит от координации всех органов власти
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Эффективность реализации национальных проектов будет зависеть от скоординированности всех органов власти, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно наладить тесное сотрудничество всех органов власти, исполнителей национальных проектов. Именно от этого будет зависеть эффективность нашей работы, и только тогда мы добьемся целей, которые ставим перед собой и которые нужны стране", - сказал президент на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.