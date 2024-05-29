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Путин назвал срок передачи нацпроектов в профильные комиссии Госсовета
Путин назвал срок передачи нацпроектов в профильные комиссии Госсовета - РИА Новости, 29.05.2024
Путин назвал срок передачи нацпроектов в профильные комиссии Госсовета
В течение двух месяцев необходимо передать нацпроекты в профильные комиссии госсовета, где они пройдут анализ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:42
2024-05-29T18:42
2024-05-29T18:52
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В течение двух месяцев необходимо передать нацпроекты в профильные комиссии госсовета, где они пройдут анализ, заявил президент России Владимир Путин. "В течение двух следующих месяцев прошу правительство передать подготовленные нацпроекты в комиссии госсовета, где они пройдут соответствующий анализ со стороны субъекта федерации", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал срок передачи нацпроектов в профильные комиссии Госсовета
Путин: в течение двух месяцев надо передать нацпроекты профильные комиссии