https://ria.ru/20240529/putin-1949200237.html

Путин назвал срок передачи нацпроектов в профильные комиссии Госсовета

Путин назвал срок передачи нацпроектов в профильные комиссии Госсовета - РИА Новости, 29.05.2024

Путин назвал срок передачи нацпроектов в профильные комиссии Госсовета

В течение двух месяцев необходимо передать нацпроекты в профильные комиссии госсовета, где они пройдут анализ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:42

2024-05-29T18:42

2024-05-29T18:52

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В течение двух месяцев необходимо передать нацпроекты в профильные комиссии госсовета, где они пройдут анализ, заявил президент России Владимир Путин. "В течение двух следующих месяцев прошу правительство передать подготовленные нацпроекты в комиссии госсовета, где они пройдут соответствующий анализ со стороны субъекта федерации", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

https://ria.ru/20240529/natsproekty-1949199151.html

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политика, россия, владимир путин