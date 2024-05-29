https://ria.ru/20240529/putin-1949197421.html

Путин призвал поддержать структурные изменения при реализации нацпроектов

Путин призвал поддержать структурные изменения при реализации нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024

Путин призвал поддержать структурные изменения при реализации нацпроектов

При реализации национальных проектов нужно прицельно активно поддержать структурные изменения во всех сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:34

2024-05-29T18:34

2024-05-29T18:38

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. При реализации национальных проектов нужно прицельно активно поддержать структурные изменения во всех сферах, заявил президент РФ Владимир Путин."В ходе нацпроектов нужно прицельно активно поддержать структурные изменения во всех сферах. Например, об этом сейчас говорили, планировать капитальный ремонт школ, чтобы новая учебная среда, новый облик, оснащение классов служили повышению качества образования, позволяли применять передовые технологии в обучении школьников", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

https://ria.ru/20240529/putin-1949197258.html

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владимир путин, россия