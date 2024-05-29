https://ria.ru/20240529/putin-1949197421.html
Путин призвал поддержать структурные изменения при реализации нацпроектов
Путин призвал поддержать структурные изменения при реализации нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024
Путин призвал поддержать структурные изменения при реализации нацпроектов
При реализации национальных проектов нужно прицельно активно поддержать структурные изменения во всех сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:34
2024-05-29T18:34
2024-05-29T18:38
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. При реализации национальных проектов нужно прицельно активно поддержать структурные изменения во всех сферах, заявил президент РФ Владимир Путин."В ходе нацпроектов нужно прицельно активно поддержать структурные изменения во всех сферах. Например, об этом сейчас говорили, планировать капитальный ремонт школ, чтобы новая учебная среда, новый облик, оснащение классов служили повышению качества образования, позволяли применять передовые технологии в обучении школьников", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
https://ria.ru/20240529/putin-1949197258.html
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владимир путин, россия
Путин призвал поддержать структурные изменения при реализации нацпроектов
Путин: при реализации нацпроектов необходимо поддержать структурные изменения
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. При реализации национальных проектов нужно прицельно активно поддержать структурные изменения во всех сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В ходе нацпроектов нужно прицельно активно поддержать структурные изменения во всех сферах. Например, об этом сейчас говорили, планировать капитальный ремонт школ, чтобы новая учебная среда, новый облик, оснащение классов служили повышению качества образования, позволяли применять передовые технологии в обучении школьников", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.