Новые нацпроекты должны сработать "в плюс" отраслям экономики, заявил Путин
Путин: важно, чтобы новые нацпроекты сработали "в плюс" отраслям экономики
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Президент России Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новые нацпроекты должны сработать "в плюс" отраслям экономики, стать мощным стимулом для долгосрочного развития, заявил президент России Владимир Путин.
«
"В рамках нацпроектов формируется большой запрос на технологии, оборудование, материалы, работы, услуги, очень важно, чтобы это сработало в плюс именно нашему производителю, промышленности, строительному сектору, другим отраслям, стало для них мощным стимулом для долгосрочного развития", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
Он попросил правительство и все ведомства обратить на это самое пристальное внимание.