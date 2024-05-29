https://ria.ru/20240529/putin-1949197258.html

Новые нацпроекты должны сработать "в плюс" отраслям экономики, заявил Путин

Новые нацпроекты должны сработать "в плюс" отраслям экономики, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2024

Новые нацпроекты должны сработать "в плюс" отраслям экономики, заявил Путин

Новые нацпроекты должны сработать "в плюс" отраслям экономики, стать мощным стимулом для долгосрочного развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:34

2024-05-29T18:34

2024-05-29T18:34

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новые нацпроекты должны сработать "в плюс" отраслям экономики, стать мощным стимулом для долгосрочного развития, заявил президент России Владимир Путин. "В рамках нацпроектов формируется большой запрос на технологии, оборудование, материалы, работы, услуги, очень важно, чтобы это сработало в плюс именно нашему производителю, промышленности, строительному сектору, другим отраслям, стало для них мощным стимулом для долгосрочного развития", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. Он попросил правительство и все ведомства обратить на это самое пристальное внимание.

https://ria.ru/20240529/putin-1949173046.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин