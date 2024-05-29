https://ria.ru/20240529/putin-1949195245.html
Путин предложить скорректировать работу комиссии Госсовета
Путин предложить скорректировать работу комиссии Госсовета - РИА Новости, 29.05.2024
Путин предложить скорректировать работу комиссии Госсовета
Президент России Владимир Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий госсовета, которые будут участвовать в подготовке новых национальных... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:25
2024-05-29T18:25
2024-05-29T18:32
владимир путин
политика
россия
нацпроекты
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий госсовета, которые будут участвовать в подготовке новых национальных проектов."Предлагаю немного скорректировать работу комиссии Госсовета, а именно расширить полномочия их председателей, которые войдут в проектные комитеты по национальным проектам в качестве заместителей руководителей", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
https://ria.ru/20240529/putin-1949196383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, нацпроекты
Владимир Путин, Политика, Россия, Нацпроекты
Путин предложить скорректировать работу комиссии Госсовета
Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий Госсовета