https://ria.ru/20240529/putin-1949195245.html

Путин предложить скорректировать работу комиссии Госсовета

Путин предложить скорректировать работу комиссии Госсовета - РИА Новости, 29.05.2024

Путин предложить скорректировать работу комиссии Госсовета

Президент России Владимир Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий госсовета, которые будут участвовать в подготовке новых национальных... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:25

2024-05-29T18:25

2024-05-29T18:32

владимир путин

политика

россия

нацпроекты

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий госсовета, которые будут участвовать в подготовке новых национальных проектов."Предлагаю немного скорректировать работу комиссии Госсовета, а именно расширить полномочия их председателей, которые войдут в проектные комитеты по национальным проектам в качестве заместителей руководителей", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

https://ria.ru/20240529/putin-1949196383.html

россия

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Наталья Макарова

владимир путин, политика, россия, нацпроекты